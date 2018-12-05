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Pasifik'te 7,5 büyüklüğünde deprem

Pasifik Okyanusu'nda Yeni Kaledonya yakınında şiddetli bir deprem meydana geldi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 08:32
Pasifik'te 7,5 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Yeni Kaledonya'da Tadine kentinin 168 kilometre doğusunda meydana gelen depremin büyüklüğünü 7,5 olarak açıkladı.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, 10 kilometre derinlikte oluşan depremden sonra çevredeki adalar için tsunami uyarısı verdi.

Yeni Kaledonya, Pasifik'te Ateş Çemberi olarak anılan deprem kuşağında yer alıyor.

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 08:32
  1. Deprem
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