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Pasifik ülkesi Filipinler 5,3 şiddetinde depremle sallandı!

Pasifik ülkesi olan Filipinler'in kuzeyinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

13 Eylül 2019 Cuma 15:06
Pasifik ülkesi Filipinler 5,3 şiddetinde depremle sallandı!

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, merkez üssü Quezon şehrine bağlı Burdeos kasabasının 39 kilometre kuzeydoğusu olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Büyük panik yaşandı

Başkent Manila ve civarında da hissedilen depremde halk binaları boşalttı, tren seferlerinde kısa süreliğine kesinti yaşandı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığıyla ilgili henüz bilgi paylaşılmadı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıkladı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:06
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