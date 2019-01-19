0553 313 94 23

Pasifik ülkelerinden dış ticaretteki korumacılığa karşı birlik çağrısı

Kapsamlı ve İlerlemeli Trans-Pasifik Ortaklığı (CPTPP) anlaşmasına taraf olan 11 ülke ticaret bakanları Japonya'nın başkenti Tokyo'daki zirvede bir araya geldi- Sonuç bildirgesinden:- "Bakanlar dış ticarette yakın zamanda korumacılığa yönelik eğilimlerin yol açtığı endişelere karşı, açık, kapsayıcı ve kurallara dayalı bir ticaret sisteminin güçlendirilmesinin önemi konusunda fikir birliği içindedir" - Japonya Başbakanı Şinzo Abe:- "Japonya serbest, adil ve kurallara dayalı bir ticaret ortamının yayılmasını amaçlıyor"

19 Ocak 2019 Cumartesi 18:44
Pasifik ülkelerinden dış ticaretteki korumacılığa karşı birlik çağrısı

ANKARA (AA) - Kapsamlı ve İlerlemeli Trans-Pasifik Ortaklığı (CPTPP) anlaşmasına taraf ülkeler, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenledikleri zirvede dış ticaretteki korumacı eğilimlere karşı kurallara dayalı ve kapsayıcı bir serbest ticaret düzeninin savunulması gereğine vurgu yaptı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, ABD'nin geçen yıl martta Trans Pasifik Ortaklığı Anlaşması'ndan (TPP) çekilmesinin ardından imzalanan CPTPP'ye taraf 11 ülke, anlaşmanın 30 Aralık'ta yürürlüğe girmesinin ardından düzenledikleri ilk zirve toplantısında, dış ticaretteki korumacı eğilimlere karşı güçlü bir serbest ticaret bloku oluşturma çağrısı yaptı.

Anlaşmaya taraf olan Kanada, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Malezya, Vietnam, Şili, Peru, Meksika ve Brunei Sultanlığı ticaret bakanlarının katıldığı zirvenin sonuç bildirgesinde, "Bakanlar dış ticarette yakın zamanda korumacılığa yönelik eğilimlerin yol açtığı endişelere karşı, açık, kapsayıcı ve kurallara dayalı bir ticaret sisteminin güçlendirilmesinin önemi konusunda fikir birliği içindedir." ifadeleri yer aldı.

Zirveye ev sahipliği yapan Japonya'nın Başbakanı Şinzo Abe, toplantı açılışında yaptığı konuşmada ABD'nin TPP'den ayrılması ve ardından Çin ile gümrük vergilerini artırma adımlarının küresel ticaret sistemine yönelik güvenin sarsıldığına dikkat çekerek, bu yüzden CPTPP'ye taraf ülkelerin anlaşmanın onay sürecini hızla sonuçlandırmaları gerektiğinin altını çizdi.

G20'nin dönem başkanlığını devralan Japonya'nın uluslararası ticaret sisteminin güçlendirilmesi ve Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) reforme edimesi çabalarına öncülük edeceğini vurgulayan Abe, "Japonya serbest, adil ve kurallara dayalı bir ticaret ortamının yayılmasını amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

CPTPP'yi imzalayan ülkelerden şu ana kadar 7'si anlaşmanın iç hukuk sürecini tamamladı. 4 ülkenin ise anlaşmayı onaylayarak resmen yürürlüğe koyması bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 18:44
  1. Kapsamlı ve İleriye Yönelik Trans Pasifik Ortaklığı Anlaşması (CPTPP)
  2. Pasifik Kuşağı
  3. Trans Pasifik Ortaklığı (TPP) Anlaşması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. Çatıda mahsur kalan sokak köpeği..
    3. "Sanatın siyasetteki sertlikleri..
    4. Hırsızlık şüphelisi: Çek kardeşim..
    5. Bursa'da pompalı tüfekle vurulan kişi..
    6. Pasifik ülkelerinden dış ticaretteki..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da
    8. Çaykur Rizespor'da Aatif Chahechouhe..
    9. Konya'da yer altı tankı üretilen..
    10. Voleybol: Efeler Ligi
    11. Müslümanlara hakaretleri hafızalara..
    12. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    13. Türkiye Uzay Ajansı Milli Uzay Çalıştayı
    14. Artvin'de "Şavşat Yavuzköy Kış..
    15. Soylu: "Ne Suriyelilerin oy kullanması..
    16. İzmir'de işçi servis midibüsü..
    17. Bakan Varank açıkladı: Türkiye Uzay..
    18. Yolcunun beline sardığı kuşaktan..
    19. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    20. Avusturya'dan Brexit tarihi..
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehruze teyzeyle telefonda görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehruze teyzeyle telefonda görüştü
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı