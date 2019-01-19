Pasifik ülkelerinden dış ticaretteki korumacılığa karşı birlik çağrısı

ANKARA (AA) - Kapsamlı ve İlerlemeli Trans-Pasifik Ortaklığı (CPTPP) anlaşmasına taraf ülkeler, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenledikleri zirvede dış ticaretteki korumacı eğilimlere karşı kurallara dayalı ve kapsayıcı bir serbest ticaret düzeninin savunulması gereğine vurgu yaptı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, ABD'nin geçen yıl martta Trans Pasifik Ortaklığı Anlaşması'ndan (TPP) çekilmesinin ardından imzalanan CPTPP'ye taraf 11 ülke, anlaşmanın 30 Aralık'ta yürürlüğe girmesinin ardından düzenledikleri ilk zirve toplantısında, dış ticaretteki korumacı eğilimlere karşı güçlü bir serbest ticaret bloku oluşturma çağrısı yaptı.

Anlaşmaya taraf olan Kanada, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Malezya, Vietnam, Şili, Peru, Meksika ve Brunei Sultanlığı ticaret bakanlarının katıldığı zirvenin sonuç bildirgesinde, "Bakanlar dış ticarette yakın zamanda korumacılığa yönelik eğilimlerin yol açtığı endişelere karşı, açık, kapsayıcı ve kurallara dayalı bir ticaret sisteminin güçlendirilmesinin önemi konusunda fikir birliği içindedir." ifadeleri yer aldı.

Zirveye ev sahipliği yapan Japonya'nın Başbakanı Şinzo Abe, toplantı açılışında yaptığı konuşmada ABD'nin TPP'den ayrılması ve ardından Çin ile gümrük vergilerini artırma adımlarının küresel ticaret sistemine yönelik güvenin sarsıldığına dikkat çekerek, bu yüzden CPTPP'ye taraf ülkelerin anlaşmanın onay sürecini hızla sonuçlandırmaları gerektiğinin altını çizdi.

G20'nin dönem başkanlığını devralan Japonya'nın uluslararası ticaret sisteminin güçlendirilmesi ve Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) reforme edimesi çabalarına öncülük edeceğini vurgulayan Abe, "Japonya serbest, adil ve kurallara dayalı bir ticaret ortamının yayılmasını amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

CPTPP'yi imzalayan ülkelerden şu ana kadar 7'si anlaşmanın iç hukuk sürecini tamamladı. 4 ülkenin ise anlaşmayı onaylayarak resmen yürürlüğe koyması bekleniyor.