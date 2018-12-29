Pasifik Tsunami Merkezi, deprem bölgesinin 300 kilometre çevresinde tehlikeli tsunami dalgalarının olabileceği uyarısında bulundu.

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29 Aralık 2018 Cumartesi 07:42
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 07:42
Deprem
tsunami
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