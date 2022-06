Pasifik GYO'dan İstanbul'a A Plus projeler

Emlak Konut GYO ile birlikte geliştirdiği Merkez Ankara projesiyle yatırımcıların gözdesi olan Pasifik GYO, bu yıl içinde önce Next Level adıyla İstanbul'un gözde semtlerinden Levent'te bir, Göktürk’te iki olmak üzere üç projeye imza atacak.

Merkez Ankara’da toplam 1 milyon 180 bin 015 metrekare inşaat alanı, 3 bin 360 adet bağımsız bölüm bulunduğunu ve projenin yüzde 55 oranında tamamlandığını kaydeden Pasifik GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Ankara’da devam eden ve İstanbul’da başlayacakları 3 yeni projeleri ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Merkez Ankara projemiz etap etap tamamlanacak çok büyük bir proje. İlk etabının teslimini tamamladık. İkinci etabın teslimleri ise çok yakın bir zamanda başlıyor. Projenin satışları 4 yıldır devam ediyor ve satış performansıyla da prim performansıyla da çok başarılı olmuş bir proje. Ayrıca, bugüne kadar yapılan satışların tutarı ile kalan stokların bugünkü rayiç fiyatlarla satış değeri toplamı 11 milyar TL’yi buluyor ve bu rakam projenin satış geliri performansıyla da beklenenin çok ötesinde bir başarıya koştuğunu gösteriyor.

Levent’te geliştirdiğimiz Next Level İstanbul projemizde arazi teslim çalışmaları son aşamaya geldi, arsa üzerinde bulunan eski jandarma lojmanlarının taşınması geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Yakında yıkım çalışmalarına başlayacağız. Ruhsat projelerimiz hazır, süreçler tamamlanmak üzere. Göktürk’te geliştirmekte olduğumuz Next Level Göktürk ve Next Level Country projelerimizde ise arazi teslimleri tamamlandı, şantiye kurulumları bitti, ruhsat projelerimizi belediyeye sunduk, kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz.

İstanbul’daki üç projemizde toplam inşaat alanı 250 bin metrekare ve bugünkü rayiç fiyatlarla hesaplandığında projelerin toplam satış geliri 17 milyar TL olacak. Bu üç projenin önümüzdeki üç yıl içerisinde satılacağını düşündüğümüzde ve enflasyonist ortamın bir süre daha devam edeceği hesaba katıldığında, satış gelirinin çok daha yüksek bir rakama ulaşacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

İstanbul’a öncelikle Next Level farkını yaşatacak üç projeyle giriyoruz. Projelerimizi şehri değiştiren, hayatı farklılaştıran, şehircilik kavramına yeni açılar katan bir anlayışla hayata geçiriyoruz. Amacımız, sadece güzel ve sağlam binalar yapmak değil, estetik ve konforlu alanlar geliştirerek, beklentilerin ötesinde bir yaşam standardı için detaylı düşünülmüş, sınırsız hayal gücüyle işlenmiş, akıldan ve teknolojiden beslenen, ama doğaya, yeşile ve insana saygılı bir felsefeyle şehre ve geleceğe şekil vermektir.

Next Level İstanbul projemizde şehrin gerçek merkezinde, coşkulu ve hareketli sosyal yaşamın tam içinde geniş bahçe ve terasları, kendi içinde müstakil yapısı, yeşilin her tonuyla kendi dinginliğinde kalabilen bir proje hazırladık. Next Level İstanbul, İstanbul’un merkezinde lüks segmente hitap eden, her detayın kullanıcının yaşam kalitesini arttıracak şekilde planlandığı sosyal donatılar ile çevrili, ancak korunaklı ve yeşile dokunan bir yaşantı sunacak.”

Next Level Country projesinde arazinin doğal kotları ile uyumlu, modern tasarım çizgileri barındıran yeni nesil şehir villaları sunacağız. Next Level Göktürk projemizde ise pandemi ve yeni dönem kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilecek inovatif tasarım yaklaşımı ile geliştirilen az katlı, geniş teraslı ve balkonlu daireler yer alacak. Next Level Göktürk, sakinlerimizin bir taraftan özlemini duyduğu mahalle yaşamını, komşulukları, sokakta oynanan oyunların tadını çıkarmalarını, diğer taraftan hemen yanı başlarındaki hareketli şehir yaşamının tüm imkanlarından yararlanmalarını sağlıyor. Projede yer alan balkonlar, teraslar ve bahçeler de sakinlik ve huzuru beraberinde getiriyor. Next Level Country, ise country tarzı yaşamın ana unsuru ormanı, doğayı ve tüm yeşili özel mimari unsurlarıyla hatta tarihi su kemerleriyle kucaklıyor. Doğal ama Next Level şıklığında ve kalitesinde bir yaşam sunuyor.”