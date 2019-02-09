Pascal Nouma'nın babası hayatını kaybetti Beşiktaş'ın eski oyuncusu Pascal Nouma'nın babası hayatını kaybetti. Nouma sosyal medyadan, "Malesef babam mücadeleyi kazanamadı." paylaşımı yaptı.

Beşiktaş'tın eski oyuncusu Pascal Nouma'nın babası Richard Nouma hayatını kaybetti. Haberi sosyal medyadan verdi Babasının vefatını sosyal medyadan duyuran Nouma, ailesiyle olan fotoğrafını paylaşarak, "Malesef babam mücadeleyi kazanamadı, son günlerde onun için güzel temennilerde bulundunuz, herkese teşekkür ediyorum. Tek tesellimiz, artık daha fazla acı çekmeyecek." yazdı.







Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.