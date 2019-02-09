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Pascal Nouma'nın babası hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Pascal Nouma'nın babası hayatını kaybetti. Nouma sosyal medyadan, "Malesef babam mücadeleyi kazanamadı." paylaşımı yaptı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:07
Pascal Nouma'nın babası hayatını kaybetti

Beşiktaş'tın eski oyuncusu Pascal Nouma'nın babası Richard Nouma hayatını kaybetti.

Haberi sosyal medyadan verdi

Babasının vefatını sosyal medyadan duyuran Nouma, ailesiyle olan fotoğrafını paylaşarak, "Malesef babam mücadeleyi kazanamadı, son günlerde onun için güzel temennilerde bulundunuz, herkese teşekkür ediyorum. Tek tesellimiz, artık daha fazla acı çekmeyecek." yazdı.


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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 11:07
  1. Pascal Nouma
  2. Beşiktaiş

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