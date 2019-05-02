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Pasaportuna el koydukları Özbekistan uyruklu kadına zorla fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde fuhuş yapılan bir araca şüphe üzerine yapılan operasyonda pasaportuna el koydukları Özbekistan uyruklu kadına zorla fuhuş yaptıran 2 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 12:31
Pasaportuna el koydukları Özbekistan uyruklu kadına zorla fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde fuhuş yapılan bir araca şüphe üzerine yapılan operasyonda pasaportuna el koydukları Özbekistan uyruklu kadına zorla fuhuş yaptıran 2 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, 1 Mayıs tarihinde gece saat 01.30 sıralarında Derince ilçesi Kaşıkçı Mahallesi’nde devriye gezen jandarma ekipleri, ormanlık alanda park halimde olan bir otomobilden şüphelendi. Şüphe üzerine ekiplerin gittiği araç içerisinden S.K., Ç.K. isimli şahıslar K.S. ve Ş.A. isimli kadınlar çıkarken bir kişi de ekipleri görünce bölgeden koşarak uzaklaştı. Ekipler tarafından yapılan kovalamaca ile kaçan şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısın R.A. olduğu anlaşılırken, ekipler tarafından yapılan kimlik kontrollerinde K.S. isimli kadının yabancı uyruklu olduğu ve pasaportunun olmadığı tespit edildi. Durum üzerine olayı derinleştiren ekipler tarafından yapılan incelemelerde araçta bulunan S.K. ve Ç.K. isimli şahısların internet üzerinden fuhuş yapmak için R.A.ve K.S. ile Ş.A. isimli kadınlarla anlaştıkları ve fuhuş yapmak için ormanlık alana geldikleri tespit edildi.



Kadının pasaportuna el koyup zorla fuhuş yaptırmışlar


Gözaltına alınan S.K., Ç.K. R.A. isimli şahıslar K.S. ve Ş.A. isimli kadınlar gözaltına alınarak karakola götürüldü. Gözaltına alınan şahıslardan R.A. ve Ş.A.’nın Özbekistan uyruklu K.S’yi 1 buçuk yıl önce hizmetçilik ve çocuk bakıcılığı işi vaadiyle kandırarak pasaportuna el koydukları ve zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslardan müşteri oldukları belirlenen S.K., Ç.K. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Ş.A. ve R.A. Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. K.S. isimli Özbekistan uyruklu kadın ise ülkesine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.



Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı


Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan R.A. ve Ş.A. isimli kadınların tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 12:31
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