Pasaport yenileme ücreti ne kadar? Pasaport yenileme nasıl yapılır ve nereden randevu alınır?

Pasaport yenileme işlemlerinde ücretin ne kadar olduğunu araştıran vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün bilgisine başvuruyor. Peki Pasaport yenileme işleminin ücreti ne kadar? Pasaport yenileme işlemi nasıl yapılır?

Yurt dışına yolculuk yapabilmek için sahip olunması gereken pasaport, özellikle ülke dışına yolculuk yapmak isteyen kişilerin almak için uğraştığı ve nasıl alındığını merak ettiği bir belge. Pasaport yenilemek isteyen vatandaşları yenileme ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Vatandaşların bu merakını , İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ ) Genel Müdürlüğü giderdi. NVİ pasaport yenileme ücretine ilişkin, “Kaç aylık yenileme yapacak ise ; Harç bedeli + defter bedelini öder.” Açıklamasında bulundu.

Pasaport işlemleri nasıl yapılır?

Pasaport için randevu işlemleri artık nüfus müdürlükleri tarafından yapılıyor. Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Randevu alacak vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi'nden veya 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek. Yeni düzenleme ile birlikte 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren nüfus müdürlükleri sürücü belgesi başvurularını kabul etmeye başladı. Bordo pasaport başvurusunda bulunacak vatandaşlar, kendilerine en yakın il ya da ilçe nüfus müdürlüğüne başvuruda bulunarak işlemlerini yapabilirler. Yeşil pasaport veya hizmet pasaportu için başvurular il nüfus müdürlüklerine yapılır. Başvurusu tamamlanan pasaportlar tanzim merkezinde düzenlendikten sonra başvuru sahibinin adresine 7 – 10 gön içinde PTT ile teslim edilir.. Peki bordo pasaport başvurusu için gerekli belgeler nelerdir??