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Paşanın "yıldız" meleklerine en değerli oyuncu ödülü

Muratpaşa Belediyespor’un iki yıldız oyuncusu Betül Karaaslan ve Öznur Özdemir mevkilerinde Hentbol Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nın en değerli oyuncusu ödülünü aldı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:38
Paşanın "yıldız" meleklerine en değerli oyuncu ödülü

Muratpaşa Belediyespor’un iki yıldız oyuncusu Betül Karaaslan ve Öznur Özdemir mevkilerinde Hentbol Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nın en değerli oyuncusu ödülünü aldı. Aynı zamanda A takımın da formasını giyen 17 yaşındaki oyun kurucu Karaaslan, 11 maçta forma giydiği sezonu 6 golle tamamladı.


Hentbol Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonası, Antalya’da Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarla sona erdi. 8 takımın mücadele ettiği final serisinde Muratpaşa Belediyespor, finalde Yenimahalle Belediyesyor’la mücadele etti.Paşanın Yıldız Melekleri, final maçında 39-31 mağlup oldu ve şampiyonayı 2’nci tamamladı. Maçın ardından yapılan törende şampiyon takıma kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu temsilcisi Ayşe Taş Güven ve Muratpaşa Belediyespor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özcan Yılmaz takdim etti. Muratpaşa Belediyespor’un 2 genç oyuncusu, oyun kurucu Betül Karaaslan ve kaleci Öznur Özdemir de, mevkilerinde, 32 takımın katımıyla başlayan turnuvanın en iyisi seçildi. Törende genç oyuncular ödüllerini aldı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:38
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