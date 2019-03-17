0553 313 94 23

Paşanın melekleri yarı finalde

Muratpaşa Belediyesyor kadın hentbol takımı, Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni deplasmanda 28-30 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

17 Mart 2019 Pazar 10:20
Paşanın melekleri yarı finalde

Muratpaşa Belediyesyor kadın hentbol takımı, Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni deplasmanda 28-30 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Hentbol takımı, yarı finalde Yenimahalle ile karşılaşacak.


Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında İzmir Celal Atik Sor Salonu’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşılaştı. İlk karşılaşmayı 31 – 27 kazananPaşanın melekleri, rövanş karşılaşmasına hızlı bir başlangıç yaptı. İlk yarıyı 10 - 14 önde kapatan Paşanın Melekleri, ikinci yarıda kontrollü bir oyunla karşılaşmadan 28-30 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Paşanın Melekleri, yarı finalde Yenimahalle Belediyesi ile karşılaşacak. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sporcuları ve teknik heyeti kutladı, “Bu yıl hem kupada hem de ligde inanılmaz bir mücadele ortaya koyan Muratpaşa Belediyesi tebrik ediyorum” dedi.



Milli takımlarda 10 sporcu


Diğer yandan A Milli kadın hentbol takımının 19 – 24 Mart tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirileceği kamp kadrosu da açıklandı. Antrenörlüğünü Muratpaşa Belediyespor’un deneyimli hocası Birol Ünsal’ın yaptığı Milli Takım’da Muratpaşa’dan 5 oyuncu yer alıyor. Aynı zamanda Milli Takım’a en fazla oyuncu gönderen kulüp olan Muratpaşa’dan Merve Durdu, Kübra Sarıkaya, Didem Hoşgör Binboğa, Döne Gül Bozdoğan ve Cansu Akalın A Milli takım kamp kadrosunda yer alıyor. Aynı tarihlerde yine Antalya’da kamp yapacak Genç Milli Takım kadrosunda ise Muratpaşa Belediyesyor’dan Beyzanur Türkyılmaz, Ayşenur Sormaz, Eda Nur Kılıç, Zeynep Ersöz yer alıyor. Paşanın Melekleri, Genç Milli Takım’a da en çok sporcu gönderen takım oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:20
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MÜSİAD Başkanı Saygılı: “Şehitlerimizi şükranla anıyoruz”
    1. MÜSİAD Başkanı Saygılı: “Şehitlerimizi..
    2. Köpeği kucaklayıp yolun karşısına..
    3. Kaza sonucu vinç sepetinde mahsur..
    4. BBP’li Hilmi Çoban: "Ülkemizin bekası..
    5. "Şifayı doktorda değil sanal ortamda..
    6. Doğu Anadolu’da soğuk hava etkisini..
    7. Özdemir’den vatandaşa ’Hizmet..
    8. Yaban domuzu şehrin ortasına doğurdu
    9. "Küba'da yeni bir trend yarattık"
    10. Kardeşi tecavüzcüsünü öldürmüştü,..
    11. Ayasofya’da dev protesto
    12. "50 yaşına girmiş herkes kolonoskopi..
    13. Mehmetçik karlı yolları aşarak..
    14. Güç, çeviklik ve cesaret bu kızların..
    15. Kayseri'de 14 düzensiz göçmenin..
    16. Turgut Cansever mimarlık ödülleri..
    17. Ümit Milli Futbol Takımı yarın..
    18. Evlerinde çıkan yangında ailesini..
    19. STK’lardan Yılmaz’a tam destek
    20. Kuzey Irak'ta 12 terörist öldürüldü
    21. ASSİM paydaşları şehit ve gaziler için..
    22. 65 yaşındaki emekli öğretmen kayıp..
    23. Mantar Üretim Tesisleri’nde ilk hasat..
    24. Türkiye’nin iç sularına Antalya’dan..
    25. Silivri’de bir tırda 29 ton kaçak..
    26. Osmanlıspor'a liderlik yaramadı
    27. Adana Ziraat Odaları İl Kongresi..
    28. Başkan Uysal hayvanseverlerle buluştu
    29. "Allah'ın hediyesi" dediği 'Diriliş'i..
    30. Kilis’te yoğun sis etkili oldu
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu