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Paşaköy’de kıran kırana deve güreşi

Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Paşaköy Mahallesinde ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen deve güreşleri yoğun ilgi gördü.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:52
Paşaköy’de kıran kırana deve güreşi

Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Paşaköy Mahallesinde ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen deve güreşleri yoğun ilgi gördü.


Deve Güreşi Paşaköy Tertip Komitesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen deve güreşleri, Saruhanlı ilçesi Paşaköy Mahallesindeki futbol sahasında yapıldı. Deve güreşlerinde Çanakkale, Aydın, Muğla, İzmir, Denizli ve Manisa’nın ilçelerinden getirilen 100 deve mücadele etti. Güreşler, çevre il ve ilçelerden çok sayıda deve güreşi tutkununu Saruhanlı’ya çekti. Büyük bir coşkuya sahne olan deve güreşleri kıran kırana geçti. Nefesleri kesen deve güreşleri sonunda şampiyon develerin sahiplerine kupaları verildi.


Deve Güreşi Paşaköy Tertip komitesi üyesi Hasan Aydır, yaptığı açıklamada, bu yıl ilkini düzenledikleri güreşlere katılımın son derece iyi olduğunu belirterek, deve güreşlerini geleneksel hale getireceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:52
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