Partizan-Yeni Malatyaspor



BELGRAD (AA) - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda oynanacak Partizan-Yeni Malatyaspor maçının hakem ve takım kardoları şöyle:

Stat: Partizan Hakemler: Sergei Ivanov, Roman Usachev, Dmitry Safyan (Rusya) Partizan: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Stevanovic, Zdjelar, Scekic, Tosic, Sadiq, Soumah Yeni Malatyaspor: Farnolle, Cheabake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Chaalali, Fofana, Jahovic

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