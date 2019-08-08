Partizan-Yeni Malatyaspor08 Ağustos 2019 Perşembe 20:48
BELGRAD (AA) - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda oynanacak Partizan-Yeni Malatyaspor maçının hakem ve takım kardoları şöyle:
Stat: Partizan
Hakemler: Sergei Ivanov, Roman Usachev, Dmitry Safyan (Rusya)
Partizan: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Stevanovic, Zdjelar, Scekic, Tosic, Sadiq, Soumah
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Cheabake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Chaalali, Fofana, Jahovic
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