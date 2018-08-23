Partizan Beşiktaş maçının canlı yayınlanacağı kanal belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak için son viraja girdi. Siyah beyazlılar play-off eşleşmesinin ilk maçında deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan ile karşılaşacak. bu akşam akşam TSİ 21:30’da Partizan Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak’ın yardımcılıklarını ise Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Partizan Beşiktaş maçını bu akşam TRT 1 canlı olarak yayınlayacak.