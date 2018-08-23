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Partizan Beşiktaş maçının canlı yayınlanacağı kanal belli oldu

Taraftarların gün boyunca beklediği sorunun cevabı belli oldu. Partizan Beşiktaş maçı bu akşam TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

23 Ağustos 2018 Perşembe 16:01
Partizan Beşiktaş maçının canlı yayınlanacağı kanal belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak için son viraja girdi. Siyah beyazlılar play-off eşleşmesinin ilk maçında deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan ile karşılaşacak. bu akşam akşam TSİ 21:30’da Partizan Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak’ın yardımcılıklarını ise Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Partizan Beşiktaş maçını bu akşam TRT 1 canlı olarak yayınlayacak.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 16:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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