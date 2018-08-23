Partizan Beşiktaş maçının 11'leri Partizan Beşiktaş maçı son durum

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turunu geçmesinin ardından Play-Off Turu ilk maçında Sırbistan’ın Partizan takımı ile karşılaşacak. Partizan – Beşiktaş maçı Belgdar Partizan Stadı’nda saat 21:30'da oynanacak. Partizan Beşiktaş maçını Slovak hakem Ovan Kruzliak yönetecek. Partizan Beşiktaş maçı öncesi muhtemel 11'ler, eksik ve cezalı oyuncular, son dakika bilgileri ve maç bilgileri haberimizde.

Siyah Beyazlı takım, Play off turuna kadar oynadığı 4 maçta 3 galibiyet bir yenilgiyle yeşil sahalardan ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön elem turunda B36 Torshavn’ı 2-0 ve 6-0 yenen Beşiktaş, Avrupa Ligi 3. Ön eleme turuna yükselmişti. Avrupa Ligi 3. Ön eleme turunun ilk maçını İstanbul’da Lask Linzi ile oynamış maçta 1-0 galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Avusturya’daki karşılaşmayı 2-1 yenilmesine rağmen Play Off turuna çıkmayı başarmıştı.

Partizan - Beşiktaş maçı ilk 11'ler

Partizan'ın muhtemel 11'i: Stojkovic, Enanhe, Vallente, Markovic, Miletic, Kosovic, Zdjelar, Jankovic, Pantic, Zakaric, Gomes

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Tolga, Gökhan Gönül Pepe, Vida, Caner, Tolgay Medel, Adriano, Quaresma, Oğuzhan (Gökhan Töre) Cyle Larin

Partizan ile Beşiktaş arasında oynanan maçlar

Slaven Bilic yönetiminde 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nin grup mücadelesinde Partizan, Beşiktaş'ın rakiplerinden biri oldu. Beşiktaş, söz konusu sezondaki iki maçta rakibine üstünlük kurdu. İlk maçı deplasmanda oynayan siyah-beyazlılar; Veli Kavlak, Demba Ba, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'nin golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Beşiktaş, İstanbul'daki mücadeleyi ise biri penaltıdan olmak üzere Demba Ba ile bulduğu 2 golle 2-1 kazandı.

18/07/05 HAZ Beşiktaş 2 - 1 Partizan (2 - 1)

23/10/14 AVL Partizan 0 - 4 Beşiktaş (0 - 2)

06/11/14 AVL Beşiktaş 2 - 1 Partizan (0 - 0)