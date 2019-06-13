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Partisine yakılan aday... 1,5 saat içinde 3 yalan

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu tam anlamıyla partisine layık oluyor. İmamoğlu katıldığı birTV programında 3 yalana imza attı. Yalanların hepsi İmamoğlu’nun elinde patladı.

13 Haziran 2019 Perşembe 06:54
Partisine yakılan aday... 1,5 saat içinde 3 yalan

CHP’nin İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu yalanlarına devam ediyor. Bir televizyon programına katılan İmamoğlu, 1,5 saatlik yayında 3 yalan söyledi. İmamoğlu’nun sözlerine taraflarından anında yalanlama geldi.

CHP'nin İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu yalanları rutine bağladı. NTV-STAR ortak yayınına katılan İmamoğlu yalanları arka arkaya sıralayarak sadece 1 programda 3 yalan söyledi. İmamoğlu'nun ilk yalanı, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde yapılacak olan ortak programla ilgili oldu.

İlk açıklama Küçükkaya'dan

Program hakkında konuşan İmamoğlu 'Binali Yıldırım'ın kendisine sorulacak soruları görmek istediğini' söylediğini iddia etti. İmamoğlu, “Şahsen, bana soruları yollamasalar da olur. Ama sanıyorum Sayın Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş” dedi. Canlı tartışmayı yönetecek gazeteci İsmail KüçükkayaFatih Altaylı’nın Habertürk TV’deki canlı yayınına telefonla bağlanarak iddiayı yalanladı.

Yıldırım'ın talebi olmadı

Küçükkaya, “Birincisi ben gerçekten günlerdir Ekrem İmamoğlu ile konuşmadım. İkincisi daha hazırlanmış hiçbir soru yok. Üçüncüsü Binali Yıldırım’ın benden böyle bir talebi olmadı, olamaz. Dördüncüsü açık oturuma ilişkin henüz hiçbir soru hazırlanmadığı gibi hazırlanma aşamasında, sonrasında, yayından önce de hiç kimsenin bunu benim dışımda bilmesi mümkün değil. Kimseye vermem ben onları” dedi.

İstanbullular bunu hak etmiyor

Binali Yıldırım ise Twitter'dan konuya ilişkin iki paylaşım yaptı. Yıldırım, “CHP adayı biraz önce ortak canlı yayınla ilgili 'Binali Yıldırım soruları istemiş, bana bilgi geldi' diyor. Sonra da kendisine tarafların yalanlaması iletildiğinde 'Öyle değilse yanlış anlamışım' diyor. Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir” ifadelerini kullandı.

TRT beni hiç yayınlamadı

İmamoğlu'nun ikinci yalanı, TRT'ye yönelik oldu. İmamoğlu, "TRT kurumu, TRT ya. Benim vergilerimle, sizin vergilerinizle maaş alıyor orada binlerce insan. Düşünsenize, Ekrem İmamoğlu bütün Karadeniz'i gezdi, sadece VIP olayı tek haber. Niçin? Bu üzücü değil mi?" iddiasında bulundu. İmamoğlu'na cevap TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan'dan geldi. Bostan, iddiaya TRT Haber'da yayınlanan İmamoğlu'nun Karadeniz turu ve mitinglerine ilişkin videoyu paylaşarak cevap verdi. Haberde İmamoğlu'nun Ordu, Giresun ve Trabzon temasları aktarılıyor ve vatandaşlara yaptığı 'oy kullanın" çağrısına yer veriliyor.

Beyaz Masa yalanladı

Yine aynı programda İmamoğlu, “Bana çay getiren, oranın personeli, Sultanbeyli'ye sürülür mü? Ben 18 günde bir kişi almadım, bir kişi çıkartmadım” dedi. Daha önceden de aynı iddiayı gündeme getiren İmamoğlu'na İBB Beyaz Masa resmi hesabından, “CHP adayının dün katıldığı bir yayında 'Bana çay getirdi diye İBB personelini Sultanbeyli’ye sürdüler' şeklindeki iddiası tamamen asılsızdır. 18 gün boyunca Beylikdüzü Belediyesi’ndeki personeli olan Coşkun Dilli kendisine hizmet etmiştir” açıklamasını yaparak İmamoğlu'nun yalanını ortaya çıkarttı.



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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 06:54
  1. Trabzon
  2. Ordu
  3. İstanbul
  4. Giresun
  5. İBB
  6. Ekrem İmamoğlu
  7. SİYASET Haberleri

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