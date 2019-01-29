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Partisi belli olan Mustafa Sarıgül'den flaş açıklama

CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül yarın DSP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek adaylığını açıklayacak.

29 Ocak 2019 Salı 18:06
Partisi belli olan Mustafa Sarıgül'den flaş açıklama

Geçtiğimiz hafta CHP'den istifa ettiğini duyuran Mustafa Sarıgül yarın saat 12.00'de DSP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek ve DSP'den adaylığını açıklayacak.

"Adaylığımı açıklayacağız"

Mustafa Sarıgül yaptığı açıklamada, "DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın davetiyle DSP Genel Merkezi’ni ziyarette bulunacağım. Ardından da bir basın toplantısı gerçekleştirerek adaylığımı açıklayacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 18:06
  1. Mustafa Sarıgül
  2. DSP
  3. Önder Aksakal

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