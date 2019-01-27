Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu.

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart'ta yapılacak yerl seçimlerde kullanılacak oy pusulasındaki partilerin sıralmasını kurayla belirledi. 1. SIRA: Saadet Partisi 2. SıIRA: Bağımsız Türkiye Partisi 3. SIRA: Türkiye Komunist Partisi 4. SIRA: Vatan Partisi 5. SIRA: Büyük Birlik Partisi 6. SIRA: Hüda Par 7. SIRA: Cumhuriyet Halk Partisi 8. SIRA: Adalet ve Kalkınma Partisi 9. SIRA: Demokrat Parti 10. SIRA: Miliyetçi Hareket Partisi 11. SIRA: İyi Parti 12. SIRA: Halkların Demokratik Partisi 13. SIRA: Demokratik Sol Parti

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.