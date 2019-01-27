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Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu.

27 Ocak 2019 Pazar 14:10
Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart'ta yapılacak yerl seçimlerde kullanılacak oy pusulasındaki partilerin sıralmasını kurayla belirledi.

1. SIRA: Saadet Partisi

2. SıIRA: Bağımsız Türkiye Partisi

3. SIRA: Türkiye Komunist Partisi

4. SIRA: Vatan Partisi

5. SIRA: Büyük Birlik Partisi

6. SIRA: Hüda Par

7. SIRA: Cumhuriyet Halk Partisi

8. SIRA: Adalet ve Kalkınma Partisi

9. SIRA: Demokrat Parti

10. SIRA: Miliyetçi Hareket Partisi

11. SIRA: İyi Parti

12. SIRA: Halkların Demokratik Partisi

13. SIRA: Demokratik Sol Parti

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 14:10
  1. yerel seçim
  2. oy pusulası
  3. Sadi Güven
  4. sadi güven ysk

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