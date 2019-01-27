Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu.27 Ocak 2019 Pazar 14:10
Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart'ta yapılacak yerl seçimlerde kullanılacak oy pusulasındaki partilerin sıralmasını kurayla belirledi.
1. SIRA: Saadet Partisi
2. SıIRA: Bağımsız Türkiye Partisi
3. SIRA: Türkiye Komunist Partisi
4. SIRA: Vatan Partisi
5. SIRA: Büyük Birlik Partisi
6. SIRA: Hüda Par
7. SIRA: Cumhuriyet Halk Partisi
8. SIRA: Adalet ve Kalkınma Partisi
9. SIRA: Demokrat Parti
10. SIRA: Miliyetçi Hareket Partisi
11. SIRA: İyi Parti
12. SIRA: Halkların Demokratik Partisi
13. SIRA: Demokratik Sol Parti
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