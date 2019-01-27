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Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri bugün belli olacak

Siyasi partilerin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde birleşik oy pusulasındaki yerleri bugün belli olacak.

27 Ocak 2019 Pazar 12:27
Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri bugün belli olacak

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulunda kura çekimi bugün gerçekleşecek.

YSK'nın 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için hazırladığı takvim kapsamında seçim süreci işliyor.

Seçim takvimine göre, siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri bugün çekilecek kurayla belirlenecek.

Siyasi partiler aday listelerini 19 Şubat'ta seçim kurullarına verecek. Geçici aday listeleri 22 Şubat'ta, kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart'ta başlayacak. Seçim propagandası 30 Mart saat 18.00'de sona erecek.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 12:27
  1. Mahalli İdareler Seçimleri
  2. Yüksek Seçim Kurulu
  3. Yerel seçimler
  4. yerel seçim oy pusulası

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