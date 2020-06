Partilerin cemaziyelevveli çok önemlidir!

Siyasette başarının en birinci şartı millete hizmet etmek, verdiği sözü yerine getirmek, milletin güvenini kazanmaktır. Ayrıca milletten siyaset vizesi isteyen partinin evveliyatına bakmak da en önemli hususiyetlerdendir. Milletimiz bu sebeple Devlet Başkanımız Tayyip beyin siyasette kat ettiği merhaleleri biliyor, görüyor ve bu sebeple ona güvenerek her seçimde Ak Partiyi daha bir büyüterek iktidarda kalmasını sağlıyor.

Tayyip Bey, Milli Selamet Partisi gençlik kollarında kazandığı güvenle, Refah Partisi’nde İstanbul il Başkanlığını omuzlamış, bilâhare pek çok Avrupa ülkesi mesabesinde İstanbul gibi muazzam bir şehrin Belediye başkanlığına lâyık görülmüştü. İşte bu yapılanlar milletimizin ona olan güveniydi. Tayyip Bey bu güvene layık olabilmek için önce uykuyu, dinlenmeyi kendine yasak etti. Muhaliflerinin ve çapsız düşmanlarının ‘’yapamaz, başaramaz’’ dediği her şeyi başardı ve İstanbul’u gerçek anlamıyla İstanbul yaptı.

Muhtar bile olamaz diyenleri utandıracak şekilde Partisini kurdu, Parti Başkanı oldu, Başbakan oldu Cumhurbaşkanı oldu ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı oldu. İktidar olabilmek için, darbe dâhil her yolu meşru gören faşist Milli şef zihniyeti, her zaman olduğu gibi bu gün de milletimizin takibinde. İnsanımız bu zihniyeti gayet yakından tanıyor ve izliyor. Eskilerin tabiriyle Türk insanı, CHP’nin Cemaziyelevvelini bildiği için, CHP’ye güvenmiyor ve yüz vermiyor. Hele hele tutarsız halleriyle Pinokya’yı sollayan CHP Genel Başkanına hiç güvenmiyor. Velhasılı iktidar hırsıyla darbe dâhil her yola başvurarak, halkımızdan iktidar vizesi isteyen CHP’ye milletimiz, her seferinde kırmızı kart göstererek, “ey CHP otur oturduğun yerde. Biz senin cemaziyelevvelini biliyoruz, Milli şefini tanıyoruz, ihtilallerdeki, darbelerdeki parmak izlerini unutmadık. Bu ülkede bir tek dikili taşınız olmadığı için, size iktidar da yok” diyor. Ama adamlar lâftan anlamıyorlar.