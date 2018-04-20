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Seçimde partilere yapılacak olan Hazine yardımı belli oldu

24 Haziran'a çekilen seçimlerle birlikte partilere yapılacak olan Hazine yardımı da belli oldu. Ocak ayında yaklaşık 273 milyon lira yardım alan partiler, 24 Haziran seçimleri nedeniyle de 547 milyon lirayı da kasalarına koyacak.

20 Nisan 2018 Cuma 07:11
Seçimde partilere yapılacak olan Hazine yardımı belli oldu

illiyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos 2018'de erken seçim teklifine hükümetten gelen yanıt daha erken seçim şeklinde oldu. Böylelikle 24 Haziran 2018'de Türkiye sandık başında olacak.

SİYASİ PARTİLERİN HAZİNE'DEN ALACAKLARI YARDIM BELLİ OLDU

Bugün itibariyle 64 gün kalan seçim için partiler hazırlığa girişirken seçim çalışmaları için Hazine'den alacakları yardım da hesaplandı.

NASIL HESAPLANIR

Hazineden yapılacak olan yardımlar hesaplanırken oy kriterine başvuruluyor. Genel seçimlerde geçerli oyların yüzde 3'ünden fazla oy alan partilerin oyları hesaplanıyor. Bu partilerin oyu ve verilecek toplam ödenek oranlanıyor. Her bir oy için verilecek yardım miktarı her partinin aldığı oyla çarpılarak alacakları Hazine yardımı rakamına ulaşılıyor.

OCAKTA 274 MİLYON LİRA DAĞITILMIŞTI

Siyasi partilere yıllık olarak verilen yardım ocak ayında toplam 273 milyon 700 bin olarak verilmişti. Bu meblağın dağılımı şu şekilde:

AK Parti: 139 milyon lira
CHP: 71 milyon 1 bin lira
MHP: 33 milyon 400 bin lira
HDP: 30 milyon lira

SEÇİM İÇİN 547 MİLYON LİRA DAHA AKTARILACAK

Meclis'te bugün yapılacak olan erken seçim kararı oylamasının ardından kararın resmileşmesi ile Hazine bütçesinden siyasi partilere 547.4 milyon lira daha verilecek.

Bu meblağın dağılımı ise şöyle olacak:

AK Parti: 278 milyon lira
CHP: 142.2 milyon lira
MHP’ye 66.8 milyon lira
HDP: 60.4 milyon lira

Bu miktarın da dağıtılmasının ardından bu yıl bütçeden siyasi partilere verilecek olan toplam yardım tutarı 821 milyon 100 bin lira olacak.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 07:11
  1. erken seçim
  2. hazine yardımı
  3. siyasi partiler

YORUM YAZ

  • remrem58 dk önce
    bir tc vatandaşı olarak bu yıl bütçeden siyasi partilere verilecek olan toplam yardım tutarı 821 milyon 100 bin lira olan tutarı kendi şahsımca tasvip etmiyorum. ceplerinden harcama yapsınlar benim parama dokunmayın. helal etmiyorum ben.seçim yardımı nediroy zamanı gider kime verceksek veririz oyu. birde üstüne çevre kirliliği yapacaklar bangır bangır sokaklarda.
  • ÖmerÖmer2 sa önce
    Hepsinede haram olsun
  • HünerliHünerli3 sa önce
    bu ne kadar para 8 milyon olsa yeter. o bile fazla.
  • Ayyıldız Ayyıldız 3 sa önce
    ....Kim siyaset yapıyorsa harcamasını da kendi yapsın. ...
  • Hay bin gunduzHay bin gunduz3 sa önce
    o otuz milyon bize mermi olarak döner artık, hakkımı haram ediyorum bu şerefsizlere vermeyin kardeşim benim paramı!
  • Muhammed beyeMuhammed beye3 sa önce
    Vergi veriyordur ama kaçak elektrik en çok nerde?
  • alperenalperen3 sa önce
    bu sistemi kaldırın kul hakkı yemeyin,bunun hesabını vermek zor helal etmiyorum
  • Mikail okuroğluMikail okuroğlu5 sa önce
    Muhammed ismine çok yazık ülkeye hizmetleri kadar helal olsun teröre sevgi ve hizmetleri kadar zehir zıkkım olsun sevdikleriyle bir olsunlar abd ab garbın tamamıyla deyilmi sahtekarlık şerefsizlik leri başlarını yesin inşallah. Bu ümmete ülkeye hainlik edenlerin suyu havası bütün nimetleri haram olsun amin inşallah.
  • HalitHalit6 sa önce
    Artık bu işe dur deyin milletin parasına dokunmayın yazıktır günahtır helede hadepe chpkk ya bu paralar haram olsun onlara çünkü hiç hak etmediler .
  • MuhammedMuhammed6 sa önce
    Bilal! HDP seçmeni vergi vermiyormu? Senin boğazından onların hakkı geçince haram olmuyor, değilmi? Bir AKP ciler tek mi müslüman?
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