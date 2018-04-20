Seçimde partilere yapılacak olan Hazine yardımı belli oldu

illiyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos 2018'de erken seçim teklifine hükümetten gelen yanıt daha erken seçim şeklinde oldu. Böylelikle 24 Haziran 2018'de Türkiye sandık başında olacak.

SİYASİ PARTİLERİN HAZİNE'DEN ALACAKLARI YARDIM BELLİ OLDU

Bugün itibariyle 64 gün kalan seçim için partiler hazırlığa girişirken seçim çalışmaları için Hazine'den alacakları yardım da hesaplandı.

NASIL HESAPLANIR

Hazineden yapılacak olan yardımlar hesaplanırken oy kriterine başvuruluyor. Genel seçimlerde geçerli oyların yüzde 3'ünden fazla oy alan partilerin oyları hesaplanıyor. Bu partilerin oyu ve verilecek toplam ödenek oranlanıyor. Her bir oy için verilecek yardım miktarı her partinin aldığı oyla çarpılarak alacakları Hazine yardımı rakamına ulaşılıyor.

OCAKTA 274 MİLYON LİRA DAĞITILMIŞTI

Siyasi partilere yıllık olarak verilen yardım ocak ayında toplam 273 milyon 700 bin olarak verilmişti. Bu meblağın dağılımı şu şekilde:

AK Parti: 139 milyon lira

CHP: 71 milyon 1 bin lira

MHP: 33 milyon 400 bin lira

HDP: 30 milyon lira

SEÇİM İÇİN 547 MİLYON LİRA DAHA AKTARILACAK

Meclis'te bugün yapılacak olan erken seçim kararı oylamasının ardından kararın resmileşmesi ile Hazine bütçesinden siyasi partilere 547.4 milyon lira daha verilecek.

Bu meblağın dağılımı ise şöyle olacak:

AK Parti: 278 milyon lira

CHP: 142.2 milyon lira

MHP’ye 66.8 milyon lira

HDP: 60.4 milyon lira

Bu miktarın da dağıtılmasının ardından bu yıl bütçeden siyasi partilere verilecek olan toplam yardım tutarı 821 milyon 100 bin lira olacak.