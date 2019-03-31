0553 313 94 23

Partiler seçim sonuçlarını bekliyor

MHP, ülke genelindeki sandık sonuçlarını, parti genel merkezindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde takip ediyor- Milli iradenin sandığa yansımasının önünde oluşabilecek hukuka aykırı eylem ve işlemler için de parti tarafından ekip oluşturuldu- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sandık sonuçlarını parti genel merkezinde kurmaylarıyla takip ediyor

31 Mart 2019 Pazar 17:47
Partiler seçim sonuçlarını bekliyor

ANKARA (AA) - MHP, ülke genelindeki sandık sonuçlarını, parti genel merkezindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde takip ediyor.

MHP Genel Merkezi'nde oluşturulan Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) gelen veriler ile il, ilçe ve beldelerden gelen sandık sonuçları karşılaştırılıyor.

Seçim bölgeleriyle koordinasyonu sağlamak için parti genel merkezinde ve illerde milletvekilleri ve MYK üyelerinin yanı sıra 250 binin üzerinde kişi görevlendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sandık sonuçlarını parti genel merkezinde kurmaylarıyla takip ediyor.

Partililerin seçim sonuçlarını görebilmesi için de genel merkezin giriş katında dev ekran kuruldu.

Milli iradenin sandığa yansımasının önünde oluşabilecek hukuka aykırı eylem ve işlemler için de parti tarafından ekip oluşturuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:47
  1. MHP
  2. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  3. seçim sonuçları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti, simülasyonlarla sonucu tahmin ediyor
    1. AK Parti, simülasyonlarla sonucu..
    2. YSK, yayın yasağı kalkmadan seçimlerle..
    3. Özhaseki'den ilk değerlendirme
    4. CHP'nin kazandığı belediyeler son..
    5. Oy torbaları Batman Adliyesine..
    6. Mehmet Özhaseki: “Yavaş yavaş değil,..
    7. Mısır-Fransa ortak deniz tatbikatı..
    8. Şişli'den ilk sonuçlar geliyor! İşte..
    9. Özhaseki'nin oy kullandığı sandıktaki..
    10. Jandarmadan geniş güvenlik önlemi!..
    11. Zarfı sandıktan çıkardı, attığı oy..
    12. Sandıklar açılıyor! İşte Bursa'da son..
    13. CHP'den yerel seçim açıklaması
    14. THY Genel Müdürü Ekşi sayıyı açıkladı
    15. Doğu'da Savcı Sayan farkı! Birçok..
    16. AK Parti’nin kazandığı belediyeler 31..
    17. Saadet Partililer seçim sonuçlarını..
    18. Sandıklar açıldı! İşte Muş'ta son durum
    19. Jandarmadan terör örgütü PKK’ya büyük..
    20. İşte Gaziantep ve Van'dan gelen ilk..
    21. Çeşitli suçlardan aranan çok sayıda..
    22. Tokat'ta muhtarlık seçimi kavgası: 3..
    23. Sandıklar kapandı, İmamoğlu konuştu
    24. Mehmet Özhaseki'den seçimle ilgili ilk..
    25. Mersin’de oy verme işlemi sona erdi,..
    26. Faik Öztrak: “Sandık güvenliğinin..
    27. İşte seçime katılım oranı...
    28. Sandıkta yakalandılar
    29. Silaj makinesine düşen genç hayatını..
    30. Türkiye'nin en yaşlı kadını Erdoğan'a..
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin