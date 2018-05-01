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Partiler kadar vatandaşları da seçim telaşı sardı 'Gelin almada sıkıntı olur mu?'

24 Haziran’da yapılacak seçimlerle ilgili akıllarında soru işareti olan vatandaşlar, YSK’yı soru yağmuruna tuttu.

01 Mayıs 2018 Salı 09:22
Partiler kadar vatandaşları da seçim telaşı sardı 'Gelin almada sıkıntı olur mu?'

imisi seçim gününe denk gelen düğün tarihi ile ilgili, kimisi de seçim günü oy kullanacağı şehirde olamayacağı için yardım talebinde bulundu. Vatandaşların YSK’ya gönderdiği mailler arasında dikkat çeken soru ve talepler şöyle:

İSPANYA GEZİSİNE GİDİYORUM

* 18-25 Haziran arasında İspanya gezisinde olacağım. Yurt dışına çıkmadan havaalanında oy kullanma imkanım var mı? Ya da konsoloslukta oy kullanabilecek miyim? Yurt dışında oy kullanabilmek için gerekli belgeler nelerdir?

* İstanbul’da oturuyorum. 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde memleketim Elazığ’da olacağım. Oyumu orada kullanabilir miyim?

GELİN ALMADA SAKINCA OLUR MU?

* Oğlum için kız evinin bulunduğu İzmir Menderes’te belediye düğün salonunda 23 Haziran akşamı düğünümüz var. Ertesi günü de yani seçim günü geleneklere uygun "gelin alma" töreni (çalgılı) yapılacak. Yasal bir sakıncası olur mu?

* 23 Haziran’da Nevşehir’de yemekli düğünüm olacaktı. Yeni seçim gününe göre benim düğünümle ilgili bir sorun var mı?

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:22
  1. Nevşehir
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Elazığ
  5. ysk
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