'Partiler değirmen gibi adam öğütüyor'

Türkiye’deki parti sayısının yüzden fazla olması, partilerden hemen her atılanın yeni bir parti kurması hep konuşulur. Bunun altında yatan neden çok önemli ve ona bakmak lazım.

Ak Parti’den Abdüllatif ŞENER, İdris Naim ŞAHİN, Ali BABACAN, Ahmet DAVUTOĞLU, CHP’den Mustafa SARIGÜL, Muharrem İNCE, Öztürk YILMAZ... başta olmak üzere, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisinden de ayrılan birçok kişi var.

Hatta ayrılıp yeni parti kuranların içinde de, yeniden ayrılıp, yeni parti kuranlar bile var..

Bu durum çok açık bir şekilde bir hastalığın, yanlış, zararlı yönetimin ve anlayışın varlığını gösteriyor. Bu durum parti başkanlarının yönetimlerinin çok büyük yanlışıdır. Ülkemiz adına çok zararlı bir durumdur. Bunlar büyük siyasi, ideolojik, ekonomik vb fikir, görüş anlayışlarından dolayı değil, genel başkan ile ayrı düştükleri için ayrılmak durumunda kaldılar. Bu zararlı bir durum. Hemen bütün partilerde tek ortak olan bu sakat ve hastalıklı tutum ve yönetim şekli çok acı olsa gerek. Partilerin farklı sese, görüşe tahammülleri yok. Takım, ekip anlayışı yok, istişare yok.

Böyle olunca bu kişiler, sesler, görüşler fikirler yaşama hakkı bulamadan hemen susturuluyor.

Hem partiye, hem siyasete, hem ülkeye zarar oluyor. Kendini dışarda bulan milletvekili de çok kolay bir şekilde parti kurma yoluna gidiyor.