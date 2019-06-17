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TKP seçime günler kala sandığa gitmeyeceklerini açıkladı

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 23 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde sandığa gitmeme kararı aldıklarını belirten açıklamada bulundu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:57
TKP seçime günler kala sandığa gitmeyeceklerini açıkladı

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 23 Haziran'da sandığa gitmeme kararı aldı.

TKP'li Zehra Karaoğlu aday olmayacak

TKP'den yapılan "Halkımıza..." başlıklı açıklamada, "Türkiye Komünist Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi ile birlikte, hiç zaman yitirmeden iptal kararının gayrımeşru olduğunu ve Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildiğini ilan etmiş ve 31 Mart seçimlerindeki TKP adayı Zehra Güner Karaoğlu’nun yinelenecek bir oylama için aday olmayacağını açıklamıştır." denildi.

'Nasılsa bir daha kazanırız' gerekçesi uygunsuzdur" denilen açıklamada, "Türkiye açısından asıl sorun, İmamoğlu ya da Yıldırım’dan hangisinin kazanacağı değildir. Asıl sorun, genel oy hakkının açıkça gaspıdır ve bu hırsızlık ne yazık ki kabullenilmiştir." ifadeleri yer aldı.

"Bu tutuma daha çok ihtiyaç duyulacak"

Açıklamanın devamında, "TKP’liler, 23 Haziran’da birçok kişinin huzursuz olduğu ama şu anda sesini çıkarmadığı bu mutabakata mahkum olunmadığını göstermek, seçimden sonra ortaya çıkacak tehlikeli gelişmelere hazırlanmak, gericiliği meşrulaştırma çabalarına ortak olmamak için sandığa gitmeyecektir. Bu bir boykot çağrısı değil, bir siyasi tutumdur. Partimiz, Türkiye’nin emekçi insanlarının bu siyasi tutuma 24 Haziran’dan itibaren daha fazla ihtiyaç duyacağı bilinciyle hareket etmektedir." denildi.

 

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:57
  1. Türkiye Komünist Partisi (TKP)
  2. 23 Haziran
  3. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri
  4. 31 Mart seçimleri
  5. TKP adayı Zehra Güner Karaoğlu
  6. Ekrem İmamoğlu

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