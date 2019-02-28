Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ile ilgili yeni iddia!

Siyaset kulisleri, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Abdullah Gül gibi isimlerin parti kuracağı iddialarıyla çalkalanıyor. Konuya ilişkin AK Parti'den ayrılarak parti kuran ve başarısız olunca soluğu CHP'de alan Abdüllatif Şener, değerlendirmelerde bulundu. Şener, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun anlaşamadığı iddia etti.

Test ediyorlar

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun parti kurmak için harekat başlatma testi yapığını söyeleyen Şener, Davutoğlu ve Gül'ün arasında anlaşmazlık olduğunu da dile getirdi. Bu anlaşmazlıklardan birinin Ahmet Davutoğlu'nun, kurulacak yeni partinin Genel Başkanı olmak istediği ancak Abdullah Gül'ün, Davutoğlu'nun Genel Başkanı olmasına sıcak bakmadığını söyledi.