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Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ile ilgili yeni iddia!

Yeni parti kuracağı iddia edilen Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu hakkında açıklamalarda bulunan CHP'li Abdüllatif Şener, "Davutoğlu ile Gül anlaşamadı" dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:18

Siyaset kulisleri, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Abdullah Gül gibi isimlerin parti kuracağı iddialarıyla çalkalanıyor. Konuya ilişkin AK Parti'den ayrılarak parti kuran ve başarısız olunca soluğu CHP'de alan Abdüllatif Şener, değerlendirmelerde bulundu. Şener, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun anlaşamadığı iddia etti.

Test ediyorlar

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun parti kurmak için harekat başlatma testi yapığını söyeleyen Şener, Davutoğlu ve Gül'ün arasında anlaşmazlık olduğunu da dile getirdi. Bu anlaşmazlıklardan birinin Ahmet Davutoğlu'nun, kurulacak yeni partinin Genel Başkanı olmak istediği ancak Abdullah Gül'ün, Davutoğlu'nun Genel Başkanı olmasına sıcak bakmadığını söyledi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:33
  1. AK Parti
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Tayyip Erdoğan
  5. Konya
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Ahmet Davutoğlu
  8. Ali Babacan
  9. Abdullah Gül
  10. Recep Tayyip

YORUM YAZ

  • Oktay arkali Oktay arkali 1 sa önce
    Latif onlarda seni. Gibi hain turkiyede trenden makam elden gidince bu gul ve davutoglu babacana abdullatife arkadasi satan hainler diyor egerki bunlar meclise donmek isterse kiliclaroglu bunlarin onune gekecek se imde sana verdigi kemik gibi birde bunlara verir keske parti gursalarda sonu hain latifgibi olsada havalari inse
  • Deli İboDeli İbo1 sa önce
    Klavuz A.Şener kargası gaklamıs, diğerlerinin gagasıda boktan kurtulmaz.
  • t.şahint.şahin1 sa önce
    % % FİTNE....
  • avbavb1 sa önce
    Yorumunuzu bu alana yazıbiri malkinst diğeri kondoktör olsu .yazı tura ile belirlesin
  • melih53melih531 sa önce
    sayın gül..siz ve babacan yetersiniz.davutoğlunu parlatmaya gerek yok..milyonlar sizi bekliyoruz ..polemiklerden de uzak durun lütfen...siz ve babacan çok lazımsınız bu ülkeye..

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