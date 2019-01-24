Parti kuracağı iddia ediliyordu! Abdullah Gül’ün hesabı dikkat çekti
Parti kuracağı konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sessizliğini korurken 2019 yılında tweet atmadı.24 Ocak 2019 Perşembe 21:30
yeniakit.com.tr
Abdullah Gül'ün Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimlerle parti kurucağı iddiaları kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor.
Tüm iddialara rağmen Gül, sessizliğini koruyor.
Sosyal medya hesabı dikkat çekti
Sosyal medya platformu Twitter'da 8.5 milyon takipçisi olan Abdullah Gül'ün 2019 yılı içerisinde hiçbir paylaşım yapmaması dikkatlerden kaçmadı.
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