Parti kuracağı iddia ediliyordu! Abdullah Gül’ün hesabı dikkat çekti Parti kuracağı konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sessizliğini korurken 2019 yılında tweet atmadı.

yeniakit.com.tr Abdullah Gül'ün Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimlerle parti kurucağı iddiaları kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor. Tüm iddialara rağmen Gül, sessizliğini koruyor. Sosyal medya hesabı dikkat çekti Sosyal medya platformu Twitter'da 8.5 milyon takipçisi olan Abdullah Gül'ün 2019 yılı içerisinde hiçbir paylaşım yapmaması dikkatlerden kaçmadı.

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