Parti istifalarında 'e-devlet' kolaylığı

Her geçen gün kullanıcı sayısı artan ve sağladığı hizmetlerle vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan e-Devlet'te yeni bir kolaylık hizmete girdi.

www.turkiye.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinde siyasi parti üyeliği iptal etme ekranı kullanıma sunuldu. Buna göre vatandaşlar, siyasi parti üyeliklerini e-Devlet üzerinden de iptal edebilecek.

Önceden nasıl yapılıyordu?

Sistem hayata geçirilmeden önce siyasi partilere üye olan vatandaşlar, ya il ve ilçe başkanlıklarına ya da seçim kurullarına giderek istifa dilekçesi ile parti üyeliklerinden istifa edebiliyordu.