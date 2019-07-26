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"Parmak bebek" yaşama tutundu

Sivas'ta 670 gram doğan ve tedavisinin ardından 1 kilo 900 grama ulaşan bebek, sağlığına kavuştu

26 Temmuz 2019 Cuma 15:35
"Parmak bebek" yaşama tutundu

SİVAS (AA) - Sivas'ta 670 gram olarak dünyaya gelen bebek, yaklaşık 4 aylık tedavi sürecinin ardından 1 kilo 900 grama ulaşarak yaşama tutundu.

Sivas'ta yaşayan Sevgi (29) ve Mevlüt Kaya çiftinin yaklaşık 4 ay önce erken doğuma bağlı prematüre bebekleri dünyaya geldi.

Ailesinin Niyazi Miraç adını koyduğu 670 gram doğan bebek, gelişimini tamamlayabilmesi için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde kuvözde tedaviye alındı.

Yoğun bakımda yaklaşık 4 ay süren tedavi sürecinin ardından 1 kilo 900 grama ulaşan ve yaşama tutunan Niyazi Miraç bebek, sağlığına kavuştu.

Bebeğinin yanından hiç ayrılmayan anne Sevgi Demir Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, hamile olduğunu öğrendiğinde çok mutlu olduğunu belirtti.

Bebeğinin 16 hafta erken doğduğunu anlatan anne Kaya, şunları kaydetti:

"670 gram doğdu. Çok korkmuştum. Hemen yoğun bakıma alındı. Herkes onu yaşatmaya çalıştı. Moral olarak çok kötüydüm. Beni teselli ettiler. Bebeğin hissedebileceğini söylediler. Onu incitmekten, ona dokunmaktan çok korkuyordum, onun için de beni hazırladılar. Ufak bakımlarla beni cesaretlendirdiler. Şu an çok mutluyum, onun kokusunu, kalp atışını hissediyorum. Çok farklı bir duygu. Ben ondan güç alıyorum o benden güç alıyor. 120 gündür doktorlar ve hemşirelerin sayesinde başardık. İnşallah evimize de gideriz."

Yenidoğan Bakım Ünitesi Sorumlusu Uzman Doktor Gaffari Tunç da "Çok savaşçı bir bebekti. Gerçekten verdiğimiz tedavilere yanıt veriyordu. 670 gram doğmuşken 1 kilo 900 grama kadar çıkardık. Annesi her 3 saatte bir gelip görüyor. Emzirmeye çalışıyor. Biz de destek veriyoruz. İnşallah bebeğimizi sağlıklı bir şekilde taburcu ederiz." dedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:35
  1. Cumhuriyet Üniversitesi
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  3. Prematüre
  4. Sivas

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