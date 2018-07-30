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Parmak arası terliğin zararı

Parmak arası terlik, rahatlığı nedeniyle yaz aylarında sıkça tercih ediliyor. Parmak arası terlik giymenin sağlığa olumsuz etkileri var mı?

30 Temmuz 2018 Pazartesi 22:12
Parmak arası terliğin zararı

ABD’de yayınlanan 2012 Ulusal Ayak Sağlığı Raporu’na göre, 21 yaş ve üzerindeki yetişkinlerin yüzde 78’i hayatlarında en az bir kez ayak problemi yaşıyor.

Ayak ağrılarının baş sorumlularından biri Amerikalıların çok sevdiği, parmak arası terlikler.

PARMAK ARASI TERLİK GİYMENİN OLUMSUZ ETKİLERİ NELERDİR?

* Bacaklarda, diz, kalça ve sırtta sorunlarına yol açabilir.

* Parmak arası terlikler çok rahat gibi görünmekle beraber ayaklara destek sağlamamaktadır. Çünkü parmak ortasından tutan bandı dışında ayakları kavrayan bir yanı yoktur ve bu durun yürüyüş esnasında ayak kaslarına ekstra yük getirir.

* Parmak arası terlikler başka bir ayakkabıya oranla yere daha az kuvvet ile basarsınız. Bu da kısa adım atmakla sonuçlanan alt bacak ağrıları ve hatta topuk dikenine (topuk üzerinde küçük kemik büyümeleri) bile neden olabilir.

* Çok ince tabanları vardır. Sert veya engebeli zeminlerde yürürken ayak ağrısına yol açabilirler, ayak tabanlarını acıtırlar ya da düz olmayan zeminlerde ayak bileklerinde burkulmalara sebep olabilirler.

* Normalde vücudun tüm bölümlerine korunmak için güneş kremi sürüyoruz ama zararlı UV ışınlarından ayaklarımızı korumayı unutuyoruz! Cilt kanseri ayaklar üzerinde de gelişebilir çünkü burası da güneşe karşı tamamen açıkta kalan bölgeler arasında yer alıyor. Yüzümüze, kollarımıza nasıl krem sürüyorsak ayak parmaklarımız da dahil olmak üzere tüm ayağımıza bu kremden sürmeliyiz.

ŞEKER HASTALARI DİKKAT!

Şeker hastası iseniz veya bağışıklık sisteminiz zayıfsa, yaralanmalarda enfeksiyon kapma olasılığınız daha çok demektir. Parmak arası terlik giyerken bunları göz önünde bulundurmak gerekir.

Ayrıca çok kilolu kişilerde, vücut baskısı ayaklarda toplandığından parmak arası terlikler daha da sağlıksız olabilir. En iyisi kalın tabanlı, parmak arası olmayan terlikleri tercih etmek.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 22:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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