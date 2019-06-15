Parmağına yüzük sıkışan vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri koştu Bitlis’tebir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerini yardımı ile çıkartıldı.

Bitlis’tebir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerini yardımı ile çıkartıldı.

Parmağına yüzük sıkışması nedeniyle Bitlis Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran vatandaş, doktorlar yüzüğü çıkartamayınca Bitlis Belediyesi itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede hastaneye giden ekipler, titiz bir çalışma ile vatandaşın parmağındaki yüzük kesilerek çıkartıldı.

Yüzüğü çıkartılan vatandaş, ekiplere teşekkür ederek hastaneden ayrıldı.

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