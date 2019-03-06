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Parmağı oyuncak arabaya sıkışan çocuğun yardımına itfaiye yetişti

Mardin’in Midyat ilçesinde, parmağı oyuncak araba tekerleğinin arasına sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

06 Mart 2019 Çarşamba 09:52
Parmağı oyuncak arabaya sıkışan çocuğun yardımına itfaiye yetişti

MARDİN (İHA) – Mardin’in Midyat ilçesinde, parmağı oyuncak araba tekerleğinin arasına sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

 

Olay, Sanayi Mahallesi 315. sokakta bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 3 yaşlarındaki bir çocuk, oyun oynarken el başparmağı oyuncak arabanın tekerleğinin arasına sıkıştı. Ailenin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğun parmağını sıkıştığı yerden zarar görmeden çıkardı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 09:52
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