Parmağı oyuncak arabaya sıkışan çocuğun yardımına itfaiye yetişti Mardin’in Midyat ilçesinde, parmağı oyuncak araba tekerleğinin arasına sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

MARDİN (İHA) – Mardin’in Midyat ilçesinde, parmağı oyuncak araba tekerleğinin arasına sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Olay, Sanayi Mahallesi 315. sokakta bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 3 yaşlarındaki bir çocuk, oyun oynarken el başparmağı oyuncak arabanın tekerleğinin arasına sıkıştı. Ailenin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğun parmağını sıkıştığı yerden zarar görmeden çıkardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.