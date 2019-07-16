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Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

Hatay’da bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

16 Temmuz 2019 Salı 11:12
Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

Hatay’da bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.


Merkez ilçe Antakya’da bir vatandaşın parmağına yüzük sıkıştı. Sıkışan yüzüğü bir türlü çıkaramayan vatandaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye İstasyonu’na giderek, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri titiz bir çalışma sonucu parmakta sıkışan yüzüğü çıkardı.


Yüzük nedeniyle parmağında şişlik yaşayan vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek hastanenin yolunu tuttu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:12
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