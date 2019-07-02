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Parlayan tüp az daha evi yakıyordu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, yemek yaptığı sırada parlayan tüpün tutuşturduğu eşyalarını kurtarmaya çalışan ev hanımı elinden yaralandı.

02 Temmuz 2019 Salı 14:21
Parlayan tüp az daha evi yakıyordu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, yemek yaptığı sırada parlayan tüpün tutuşturduğu eşyalarını kurtarmaya çalışan ev hanımı elinden yaralandı.


Olay, saat 13.00 sıralarında Efeler ilçesi Köprülü Mahallesi 1614 Sokak numara 40 adresinde bulunan 4 katlı apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev hanımı Emel Yavuz, ocakta yemek yapmakta iken tüp bir anda parladı. Parlamayla birlikte ocağın yakınında bulunan bazı malzemeler de tutuştu. Mutfaktaki yangını söndürmeye çalışan Emel Yavuz, sol elinden yaralandı.


Yavuz’un yardım çığlıkları üzerine yapılan ihbarla bölge itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol elinde yanıklar olan Yavuz, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:21
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