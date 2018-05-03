Parlamenter sistemle yönetilen Avrupa devinde belirsizlik sürüyor!
İtalya'da 4 Mart'ta yapılan ve hiçbir parti veya ittifakın hükümet kurmaya yetecek çoğunluğa erişemediği seçimin ardından başlayan siyasi istikrarsızlık devam ediyor.03 Mayıs 2018 Perşembe 22:56
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, hükümetin büyük ortağı ve seçimlerden üçüncü sırada çıkan Demokrat Parti'nin (PD) geçici lideri Maurizo Martina, yönetim kurulu toplantısında, parti yönetimine "PD ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) arasında hükümet kurma girişiminin sona erdiğini" açıkladı.
PD'nin merkez sağ ittifakı veya aşırı sağcı Lig partisi liderliğindeki bir hükümeti desteklemesinin "imkansız" olduğunu söyleyen Martina, seçimlerin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen hükümetin kurulamadığı İtalya'nın erken seçim riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Öte yandan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın 7 Mayıs Pazartesi günü hükümetin kurulmasına ilişkin müzakerelere devam edeceği ve hem siyasi taraflarla hem de Cumhuriyet Senatosu ve Temsilciler Meclisi başkanlarıyla aynı gün görüşeceği kaydedildi.
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