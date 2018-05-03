Parlamenter sistemle yönetilen Avrupa devinde belirsizlik sürüyor!

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, hükümetin büyük ortağı ve seçimlerden üçüncü sırada çıkan Demokrat Parti'nin (PD) geçici lideri Maurizo Martina, yönetim kurulu toplantısında, parti yönetimine "PD ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) arasında hükümet kurma girişiminin sona erdiğini" açıkladı.

PD'nin merkez sağ ittifakı veya aşırı sağcı Lig partisi liderliğindeki bir hükümeti desteklemesinin "imkansız" olduğunu söyleyen Martina, seçimlerin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen hükümetin kurulamadığı İtalya'nın erken seçim riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın 7 Mayıs Pazartesi günü hükümetin kurulmasına ilişkin müzakerelere devam edeceği ve hem siyasi taraflarla hem de Cumhuriyet Senatosu ve Temsilciler Meclisi başkanlarıyla aynı gün görüşeceği kaydedildi.