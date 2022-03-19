'Parlamenter sistemin ne hayrını gördük ki!'

Parlamenter sistem demek ikili-üçlü yamalı bohça koalisyon hükümetleri demek. Parlamenter sistem demek aylarca hükümet kurulamaması, Cumhurbaşkanı seçilememesi demektir. Parlamenter sistem demek sürekli askeri vesayet demek. Parlamenter sistem demek partiler arasında birbirlerinden milletvekili çalmak demek. Parlamenter sistem demek ülkeye zaman kaybettirmek demek. Parlamenter sistem demek ülkenin kalkınmasına, yatırımların, projelerin her türlü ilerlemenin önüne set çekmek demektir.

Parlamenter sistem demek; “Ben başarılıydım ama ortaklarım vardı, tek başına değildim” mazeretine sığınmaktır. Şimdiye kadar parlamenter sistemin ne hayrını gördük. Şöyle bir baktığımız zaman cumhuriyet tarihine, 1950 tarihinden önce CHP tek parti dönemi, açlık, yokluk, baskı ve zulüm dönemini saymazsak, 1950-1960 arası rahmetli Menderes, 1983-1993 dönemi rahmetli Turgut Özal ve 2002’den bugüne kadar da Recep Tayyip Erdoğan döneminde milletin yüzü güldü. Bütün büyük kalkınma, ilerleme hamleleri yapıldı. Diğer zamanlar hep hır gürle yamalı bohça koalisyon hükümetleriyle geçti.

Koalisyonlar dönemi ülkemizin kayıp yılları oldu. Maalesef ülkemiz her zaman güçlü liderler çıkaramıyor. Menderes, Özal, Erdoğan gibi. Biz millet olarak genelde anlaşma kültürü zayıf milletiz. Tarihten gelen tek adamlık tarafımız ağır basıyor. Birbirimizin başarılarını kıskanmak, ben yapamıyorsam o da yapmasın anlayışı var. Bugünkü Başkanlık sisteminde tek başına iktidar oluyorsun daha hızlı isabetli kararlar alıyorsun. Gelelim bugüne. Adı Millet İttifakı mı zillet ittifakı mı olan bir ana muhalefet yavru muhalefeti olan partiler seçimde ille de seçim diyorlar ama ortalıkta adayları bile yok Kendi aralarında bile bir ortak masada nasıl oturacaklarını bilmiyorlar. Ülkeyi nasıl yöneteceklerine dair hiçbir söylemleri, plan ve projeleri yok. Tek söyledikleri yıkacağız, durduracağız, Erdoğan’ı indireceğiz diyorlar. Hani müflis tüccar iflas edince eski defterleri karıştırırmış. Eskiye rağbet olsaydı bitpazarına nur yağarmış demiş atalar, bunlar da eskiye dönelim, parlamenter sisteme dönelim diyorlar. Erdoğan’ın karşısına kimi çıkaracaklarına bile karar veremiyorlar. Çünkü karar verme yetkileri yok. Aday çıkarma konusunda tek doğru sözü aslında Hatay büyükşehir belediye başkanı olan CHP’li Lütfi Savaş söyledi millet ittifakının başkanını uluslararası karar vericiler belirler dedi.

Millet ittifakının büyük ortağı Sayın Kılıçdaroğlu, ekonomiyi esrar, eroin kaçakçılarından kadın ticareti yapanlardan organ mafyasından vergi alarak çözeceğini söylüyor. İşsizliği her muhtarın yanına sekreter atarak çözeceğini, kahvehanelerde her oyun başı yeni deste kâğıt açarak çözeceğini söylüyor. Kılıçdaroğlu; ben adayım demiyor, aday olmaya da seçim kazanmaya da korkuyor. Ona parti genel başkanlığı yetiyor.

İyi Parti’ye gelince, İyi Partili bir vekil şehit yakınına ağza alınmayacak küfürler ediyor. Genel Başkanı Meral hanım da vekil adına özür dileyeceğine bir de o şehit yakınına yavşak yavşak konuşuyorlar ortalıkta diyor. Özrü kabahatinden büyük. HDP malum terör üssü gibi.

Bütün planlar, projeler irili ufaklı partiler tek merkezden kurgulanıp yönetiliyor. Tek amaçları tek ortak noktaları Erdoğan karşıtlığı, Cumhur İttifakını yıkmak. 2023’ten sonra Erdoğan’sız bir Türkiye bütün dev projeleri engellemek, başta doğalgaz, petrol, nükleer enerji, madenleri ekonomiye kazandırmamak. Millet İttifakı nasıl oluştu Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Davutoğlu, Karamollaoğlu, Kaftancıoğlu. Bunların bir araya gelmesi tesadüf mü acaba. Allah, bunlara fırsat vermesin inşallah. Sorunların tek çözümü yine Cumhur İttifakındadır.