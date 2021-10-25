'Parlamenter sistemi niçin istiyorlar?'

Malumunuz olduğu üzere ülkemiz, yaklaşık yetmiş yıldır parlamenter sistemle yönetildi. Menderes ve Özal dönemi hariç hep koalisyonlar dönemini yaşadık. Koalisyon dönemlerine baktığımızda; kuyrukları, yoklukları, kaos ve kargaşa ortamında batan bankaları, faili meçhul cinayetleri, sağ-sol çatışmalarını hatırlıyoruz. Ve netice itibariyle uzun yıllarımızı kaybettik.

Türkiye’de hükümet krizleri başkanlık sistemi ile sona erdi. Buna rağmen devletimizin bekasına ve milletin istikbaline karşı olan dış güçler ve içimizdeki uzantıları, eski Türkiye özlemi ile yanıp tutuşuyorlar. Tedavülden kaldırılmış parlamenter sisteme yeniden geçmenin peşine düştüler. Bu sistem iyi olsaydı, halkımızın kahir ekseriyeti bunu değiştirmezdi.



Milli ve ulusal meselelerde çok seslilik icraya ve kalkınma hamlelerine takoz olur. Bremen mızıkacıları gibi her kafadan bir ses çıkarsa netice alınamaz.

Dolayısıyla ülkemizin önünün açılması ve istikrarı açısından başkanlık sisteminin uygulanması elzemdir. Aksi takdirde bindiğimiz dalı kesmek gibi olur. Bu ülkeyi daha iyi yönetebiliriz diyorsanız, birçok batılı ülkenin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olan kısaca başkanlık sistemi ile yönetildiğini unutmayın. Ve yine birçok Avrupa ülkeleri başkanlık sistemine geçiş için hazırlık yapıyor. Bu durumda başkanlık sistemini tercih etmeniz gerekmez mi? Ama onların amacı başka. Yani gayeleri üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek.



Parlamenter sistemi niçin istemiyorlar? Asıl mesele milletin cumhurbaşkanı seçme yetkisini elinden almaktır. Böylece vesayet odaklarını güçlendirip eski Türkiye hayalini gerçekleştirmenin peşindeler. Bununla beraber ülkemizin son yirmi yıllık kazanımlarını frenleme gayreti içindeler. Hedefi olan kaybetmez derler. Yüce değerlere ulaşmak için büyük bedeller ödemek gerekir.



Bizler millet olarak bu bedelleri canımızla, şehitler vererek fazlasıyla ödedik.



Siyasi vizyonu olmayan muhalifler, ideolojik bağnazlık ile sadece polemik yaparken, siyasi tecrübe abidesi, vizyoner lider Erdoğan getirmiş olduğu başkanlık sistemi ile farkındalık oluşturmuştur. Ne yazık ki, öze dönüş hamlesini kavrayamayan şer güçler, mevcut gelişmelerin farkını idrak edemediler.



Çözüm odaklı siyaset yerine, sadece eleştiri ve başkanlık sistemini karalama yolunu tercih ediyorlar. Bunların Erdoğansız Türkiye hayalleri bitmez. Lafı eğip bükmeden, dolaştırmadan söylemek gerekirse içimizdeki Truva atları ihanetin tam merkezindeler. Her şey güneş gibi ortadadır. “Güneş balçıkla sıvanmaz”.

Özetle milletimiz parlamenter sisteme geçmeyi asla kabul etmez. Bu böyle biline.