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Parlak’tan ‘TOKİ bölgesine hizmet yok’ açıklaması

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak TOKİ bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:24
Parlak’tan ‘TOKİ bölgesine hizmet yok’ açıklaması

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak TOKİ bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Parlak, “31 Mart yerel seçimleri kapsamında ziyaretlerimize hız verdik. Bu gün de TOKİ Mahallesi sakinlerimizle bir araya gelerek sorunlarını ve sıkıntılarını dinliyoruz. Sadece seçimlerde ziyaret edilen TOKİ Mahallemizin bazı yerleri hizmet almış, bazı mahalleler ise unutulmuş. Buraya gelip hangi yüzle oy istiyorlar?” şeklinde konuştu.


Belediyelere afiş eleştirisinde bulunan Parlak, “Malatya’nın hangi bölgesine giderseniz gidin her yerde boy boy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafları var. Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı olan kişi Erdoğan ve kendisinin fotoğraflar var. Biz genel seçim yapmıyoruz belediye başkanı seçeceğiz, belediyenin bütçesinden reklam ve afiş hazırlıyorlar. İktidar partisi kabul etmiyor ama ülkemizde ve Malatya’mızda ekonomik kriz var vatandaşın cebinde parası yok ki alışveriş yapsın, her şey yolunda diyorlar ama gerçeği görmüyorlar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:24
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