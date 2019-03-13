Parlak’tan proje çağrısı

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak seçim çalışmaları çerçevesinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene Mahallesini ziyaret etti. Parlak, “Seçimlerde partiler değil adaylar ve projeler yarışsın” dedi.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan, Parlak seçimlerin önemine değinerek, “Herkes sandık başına gidip oyunu kullanmalı. Elinizi vicdanınıza koyun projelere oy verin, partilere değil adaya bakın ve ona göre tercih yapın” şeklinde konuştu.

Parlak, göreve geldiklerinde her yere eşit hizmet götüreceklerini ifade ederek, “Gözene Mahallemize gelirken yollara baktım gerçekten çok kötü. Buraya fazla hizmet gelmemiş. Biz göreve geldiğimiz takdirde hizmet almayan mahalle kalmayacak. Yeşilyurt ilçemizi daha yaşanılacak modern bir ilçe yapacağız” ifadelerini kullandı.

Çocuklara oyuncak ve Türk Bayrağı dağıtan Parlak, “Ülkemizin geleceği yarınlarımız için çocuklarımıza ve gençlerimize önem veriyoruz” diye konuştu.