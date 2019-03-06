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Parlak’dan Hacı Bektaşi Veli Kültür Vakfına ziyaret

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfını ziyaret etti.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:19
Parlak’dan Hacı Bektaşi Veli Kültür Vakfına ziyaret

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfını ziyaret etti.

 

İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak’ın da katıldığı ziyarette Parlak vakıf Genel Başkanı Hasan Meşeli ile istişarelerde bulundu.

 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli “31 Mart yerel seçimlerin Türkiye’miz için bir milat olduğu kabul edilmelidir. Bizler Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezi olarak Cem Parlak Bey’e destek vereceğiz. 31 Mart yerel seçimlerinde çıkmış oldukları bu yolda kendilerine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

 

Ziyarette konuşan İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Mesut Parlak ise, “Bu ülkedeki sıkıntıları kaldırmak için 31 Mart gerçekten Türkiye’de bir devrimin yaşanması gereken bir tarih. Partiler arası ittifak yapıldı, bende Amca yeğen ittifakı yaptık, sizi bir ziyaret edip bunları anlatmak istedik, yeğenim Cem Parlak’ı canlara emanet ediyorum” ifadelerini kullandı

 

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak ise “Yerel seçimler çok önemli, bizler Yeşilyurt ilçemizde görev talip olduk projelerimizi hazırladık, daha modern Yeşilyurt muzu inşa edeceğiz. Buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum, 31 mart yerel seçimlerinde sandık başına giderek tercihlerini yapsınlar. Yerel seçimlerde Yeşilyurt için elimizden geleni yapmaya çalışacağız gerçekten baktığımızda şuanda ayrımcılık yapılmakta ötekileştirme yapılmakta. Bunların da önüne geçmek istiyoruz. İnşallah hep birlikte başaracağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:19
  1. İstanbul
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