Parlak seçim çalışmalarını sürdürüyor

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, Malatya’ya gelen Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile birlikte seçim çalışmalarını sürdürdü.

31 Mart yerel seçimler kapsamında kente gelen İYİ Parti Genel başkan yardımcısı Özdağ ile birlikte Arapgir ilçesine giden Parlak, burada partilerinin ilçe binası açılışına katıldı.

Açılışa Millet İttifakı adayı CHP’li Haluk Cömertoğlu ile partililer katılırken burada konuşan Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, "31 Mart yerel seçimler kapsamında Arapgir ilçemizi ziyaret ederek İYİ Parti ilçe binasının açılışını gerçekleşti yoru. Bu seçimleri önemsiyoruz, sizlerden isteğim ve ricam sandık başına giderek tercihlerinizi yapın ve sandıklara mutlaka sahip çıkın" dedi.

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak ise, seçimlere sayılı günler kaldığını ifade ederek, "Bizler gece gündüz demeden kapı kapı gezerek vatandaşlarımıza projelerimizi anlatıyoruz ve hemşehirlerimizden destek istiyoruz. Buradan söylüyorum biz göreve geldiğimiz takdirde hizmet gitmeyen hiçbir yer kalmayacak. Her kesime eşit şekilde hizmet sunacağız.17 yıldır iktidar olan partinin Yeşilyurt Belediye Başkanı hizmet olarak ne yapmış, size soruyorum. Afişlerine baktığınız zaman herşey yolununda sorun yok problem yok. Herkes eşit şekilde hizmet alıyor, işsizlik yok vatandaşlarımızın evinde yemekleri pişiyor. Ama gerçekler afişlerde yazmaz. Halkımız 31 Mart sabahı sandıkta tercihi yapacak. Partilere değil güvendiğiniz kişilere ve hizmet yapacak başkan adayına oy verin" şeklinde konuştu

Parlak veberaberindeki heyet daha sonra Malatya Özsan Sanayi Sitesinde esnafve vatandaşları ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Başkan Adayı Cem Parlak, "Esnaflarımızı ziyaret ederek sorunlarını dinliyoruz, bizler sorunlarını ve Yeşilyurt ilçemiz için neler yapabilir diye fikirlerini alıyoruz. Güzel karşılamalarından dolayı kendilerine buradan teşekkür ediyorum" diye konuştu.