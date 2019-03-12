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Parlak, İstiklal Marşının kabulünü kutladı

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

12 Mart 2019 Salı 16:14
Parlak, İstiklal Marşının kabulünü kutladı

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Parlak mesajında, “12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıldönümünü kutluyor ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyoruz. Kurtuluş Savaşı’nda vatan toprakları işgal altındayken milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşımız, milli mücadele ruhunu ve Türk Milleti’nin vatan sevgisini en güzel biçimde yansıtmaktadır. Bundan 98 yıl önce Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan milli marşımız, kabulünden sonra da dalga dalga yurdun dört bir yanına yayılarak, en zor ve çetin dönemlerde bile milletimize ilham kaynağı olmuştur. Bu duygularla İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıldönümünü ve milli marşımızın yazarı üstad Mehmet Akif Ersoy’u, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:14
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