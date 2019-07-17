0553 313 94 23

Parktaki çardak anne ve oğluna ev oldu

Denizli’de parktaki çardağı 16 günden bu yana kendilerine ev yapan anne ve oğlu görenleri hayrete düşürdü.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:13
Parktaki çardak anne ve oğluna ev oldu

Denizli’de parktaki çardağı 16 günden bu yana kendilerine ev yapan anne ve oğlu görenleri hayrete düşürdü. Duyarlı vatandaşların ihbarıyla 16 gündür çardak yaşayan aile, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri tarafından alınarak misafirhaneye yerleştirildi.


Olay, Pamukkale ilçesi Çamlık Parkı Mesirelik alanında meydana geldi. Parktaki bir çardağa halı seren anne Sultan Bal (61) ve oğlu İbrahim Bal (34) 16 günden bu yana parkta yaşamaya başladı. Çardağı adeta bir ev odasına çeviren aile üyeleri serdikleri halının üstüne yatak, yorgan da koyarak 2 haftayı aşkın süre bu şekilde yaşadı. Aileyi gören bazı esnaf ve vatandaşlar da anne ve oğlun günlük yemek ihtiyaçlarını karşıladı. Dün gece ise duyarlı bir vatandaş durumu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler aileye sahip çıkarak önce anne ve oğlunu sağlık muayenesi için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’ne götürdü. Ardından aile üyeleri görevliler tarafından geçici süreliğine bir kurumun misafirhanesine yerleştirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çeltikçi halkı bozuk yollarından dertli
    1. Çeltikçi halkı bozuk yollarından dertli
    2. Husiler Suudi Arabistan'ın Cazan..
    3. Söğüt’te çay ocağı ve çay bahçeleri..
    4. Çankaya Belediyesi kadınların yanında
    5. 31 Süper Lig topçusu takım arıyor!
    6. Antep fıstığı üreticisinin Çin sevinci
    7. Bilecik’te katı atık tesislerinde..
    8. Madenciliğin önemli fuarı, devlet..
    9. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    10. Başkan Tanğlay, sünnet olan çocukları..
    11. Yüzde yüz yerli! Yavruları daha..
    12. Eskişehir’de ‘Yüz Okuma Teknikleri’..
    13. Husiler Suudi Arabistan’daki Jizan..
    14. Japonya'da yılın ilk yarısında yabancı..
    15. Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 85’inci..
    16. Hakkari’de sigara, şarjör ve..
    17. Temmuz ortasında dört mevsimi yaşadılar
    18. Kaçırılan Türk denizcilerden hala..
    19. Ünlü markalardan başörtülere ayrımcılık
    20. BEÜ’de ‘15 Temmuz Şehitleri İçin Anma..
    21. Deniz Türüç, Avusturya kampında güç..
    22. Nesli tükenme tehlikesi altında olan..
    23. Para Halter Dünya Şampiyonası
    24. Belediye çalışanlarına eğitim desteği
    25. Başkan Yavaş’a yabancı heyet..
    26. Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale..
    27. Ecdat yadigarı cami aslına uygun..
    28. Hindistan’daki çöken binada ölü sayısı..
    29. BM Libya Temsilcisi, BAE Dışişleri..
    30. Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi..
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’