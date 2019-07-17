Parktaki çardak anne ve oğluna ev oldu

Denizli’de parktaki çardağı 16 günden bu yana kendilerine ev yapan anne ve oğlu görenleri hayrete düşürdü. Duyarlı vatandaşların ihbarıyla 16 gündür çardak yaşayan aile, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri tarafından alınarak misafirhaneye yerleştirildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Çamlık Parkı Mesirelik alanında meydana geldi. Parktaki bir çardağa halı seren anne Sultan Bal (61) ve oğlu İbrahim Bal (34) 16 günden bu yana parkta yaşamaya başladı. Çardağı adeta bir ev odasına çeviren aile üyeleri serdikleri halının üstüne yatak, yorgan da koyarak 2 haftayı aşkın süre bu şekilde yaşadı. Aileyi gören bazı esnaf ve vatandaşlar da anne ve oğlun günlük yemek ihtiyaçlarını karşıladı. Dün gece ise duyarlı bir vatandaş durumu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler aileye sahip çıkarak önce anne ve oğlunu sağlık muayenesi için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’ne götürdü. Ardından aile üyeleri görevliler tarafından geçici süreliğine bir kurumun misafirhanesine yerleştirildi.