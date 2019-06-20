Parktaki aydınlatma direğinin elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Eyüpsultan’ın Güzeltepe Mahallesi’ndeki Hüseyin Aksoy parkında oyun oynayan çocuk, aydınlatma direğinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay Çarşamba akşamı saat 20.15 sularında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Hüseyin Aksoy Parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Onur Bağlan (12), oyun oynadığı sırada aydınlatma direğine dokununca elektrik akımına kapıldı. 12 yaşındaki çocuk, bir anda yüzünün üstüne yere yığıldı. Bağlan’ın yere yığıldığını gören arkadaşları durumu parkta spor yapan kadınlara haber verdi. Bunun üzerine çocuğun bulunduğu yere gelen Şadiye Defterli, Onur’un bacağından tuttu. Ancak elektrik Defterli’yi de geri fırlattı. Bunun üzerine diğer kadınlarla birlikte, 11 yaşındaki Onur’u spor ayakkabılarından tutarak akımdan kurtardılar. Ağzı beyaz kanlar ve köpük içinde kalan çocuğa suni teneffüs yaptılar. Olayı duyan ailesi ve mahalleli sinir krizi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından küçük Onur’u hastaneye kaldırdı. Ancak 11 yaşındaki Onur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen polis olay yerinde incelemeler yaptı.

“Çocuklar bağırdı, Onur’u çektim, elektrik beni de fırlattı”

11 yaşındaki çocuğu elektrik direğinden kurtaran Şadiye Defterli, “Biz spor yapıyorduk, Onur’lar da oyun oynuyordu. Sonra arkadaşlarla sohbet ederken çocuklar bağırdı, çağırdı, ‘Şadiye abla çocuğa bir şey oldu’. Ben hemen koştum. Çocuk yerde, yüzü koyun yatıyor. Elinden tuttum elektrik beni geri fırlattı. Fırlatınca bağırdım, çığlık attım, buradaki arkadaşlar geldi. Spor ayakkabılarından tuttuk, çektik. Çevirdim Onur’u teneffüs ettim, ağzından kanlı bir su geliyordu. Kendimi kaybettim. Onur gözümün içinde, elimde gitti. Annesi geldi, feryat etti ama ben onun gittiğini gördüm. Öyle aldık hastaneye gittik” dedi.

“Sorumlular hesap versin”

Sorumluların hesap vermesini istediklerini belirten Şadiye Defterli, “Onur’lar ölmesin. Elektrik direği yanıyordu, yerdeki vidalara yapışmıştı. Vidaların üstüne düşmüş, yapışmıştı. Şu aşağıdan bir teyze, geldi spor ayakkabılarından çektik, aldık. Nabız atıyordu, ama kurtaramadık. Onur bizim mahallenin gülüydü. Lütfen sorumlular bunun hesabını versin. Daha 12 yaşında nasıl koyalım yere, nasıl buna kıyalım. Canımızdı, aynı binada oturuyoruz, her dakika görüyordum. Her tarafta tehlike saçıyor” diye konuştu.

“Dün de köpek tuvaletini yaparken çarpıldı”

Direğin yanına tuvaletini yapmaya çalışan köpeğin de çarpıldığını belirten Defterli, “Dün köpek, tuvaletini yaparken birden kaçtı. Benim oğlan balkondan dedi ki, anne orada herhalde elektrik var. Ben de dolaşmaya çıktım, kontrol kalemini aldım, elektrik direğine tuttum ama yoktu. Vidalara ve yere tuttum ama orada da yoktu, alamadım. Demek köpek dün tutuldu, kaçtı. Köpek öyle bir hızla kaçtı ki. Akşam da Onur koşuyor, oynuyordu demek üzerine çekti” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.