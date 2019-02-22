Parkta yürürken fenalaştı Çorum’da parkta yürürken düşerek kafasını beton zemine çarpan bir vatandaş yaralandı.

Çorum’da parkta yürürken düşerek kafasını beton zemine çarpan bir vatandaş yaralandı.



Olay, Gazi Caddesi üzerinde bulunan Hürriyet Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre parkta bulunan banklarda oturan Yusuf Ö. (53) isimli vatandaş oturduğu banktan kalktığı sırada aniden fenalaşarak yere düştü. Kafasını beton zemine çarpan Yusuf Ö. yaralandı. Durumu gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi parkta yapılan talihsiz adam ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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