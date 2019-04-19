Parkta silahlı kavga: 1 yaralı
Çorum’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.19 Nisan 2019 Cuma 18:28
Çorum’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gelincik Sokak’ta bulunan bir parkta D.D. ile iddialara göre daha önce aralarında husumet bulunan K.K. ve D.T. arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen tartışma sonunda D.D. tüfekle vuruldu. Yaralı şahıs sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
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