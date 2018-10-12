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Parkta pes dedirten olay! Kimsede huzur bırakmadı…

Adana’da bir dilenci park içerisinde ailesi ve arkadaşlarıyla gezmeye gelen vatandaşların önünü keserek para dilendi. Kameralara yansıyan görüntülerde dilencinin vatandaşların huzurunu kaçırması dikkat çekti.

12 Ekim 2018 Cuma 08:28
Parkta pes dedirten olay! Kimsede huzur bırakmadı…

Adana’nın Seyhan İlçesi’nde bulunan Merkez Park’ta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir dilenci, park içerisinde bulunan banklarda oturan vatandaşlara, ‘Dua Kitabı’ satıyorum adı altında para almak için adeta yakalarına yapıştı.

Dilenci para alana dek vatandaşların yanından ayrılmayarak insanlarını huzurun kaçırdı. Dilenci para aldıktan sonra, park içerisinde bulunan diğer bankların yanına giderek aynı yöntemle bir çok kişiyi rahatsız etmeye devam etti.

Vatandaşta huzur bırakmadı

Türkiye’nin en büyük parkı olan Merkez Park içerisinde, dilenci şahıs bankta oturan vatandaşlardan para aldıktan sonra, park içerisinde yürüyen vatandaşların önünü kesti. Dilenci önünü kestiği vatandaşlardan para alana kadar peşlerini bırakmazken, para aldıktan sonra başka kişilere yöneldi. Park güvenliği durumu fark edince elinden sadece dilenciyi uzaklaştırmak geldi.

Daha sonra dilenci, güvenliğin olmadığı noktaya tekrar gelerek vatandaşları huzursuz etmeye devam etti.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 08:28
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