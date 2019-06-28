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Parkta elektrik akımına kapılan çocuğun ölümüne ilişkin dava

Çekmeköy'de parkta oynarken trafodaki elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 8 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin 2 belediye çalışanı hakkında, "taksirle ölüme neden olma" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

28 Haziran 2019 Cuma 11:25
Parkta elektrik akımına kapılan çocuğun ölümüne ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de parkta oynarken trafodaki elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 8 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin 2 belediye çalışanı hakkında, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan altışar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Ekim 2018'de Çekmeköy Nişantepe Parkı'nda arkadaşlarıyla oyun oynayan 8 yaşındaki Kadir Açık'ın, parktaki elektrik panosuna girmeye çalıştığı esnada akıma kapıldığı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği anlatıldı.

Çocuğun ölümüne sebep olan elektrik panosunun bakım, onarım ve güvenliğinden Çekmeköy Belediyesinin sorumlu olduğu belirtilen iddianamede, belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin Çekmeköy Kaymakamlığına yazı yazıldığı hatırlatıldı.

Kaymakamlığın 18 Ocak'ta Çekmeköy Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürü Muhammet Bahadır Altuğ, Yapım-Onarım Teknik Sorumlusu Miraç Çağrı Yegen ve diğer belediye çalışanları hakkında "soruşturma izni verilmemesine" ilişkin karar verdiği aktarılan iddianamede, "Kararda, olaydan 3 gün önce belediye görevlilerince parkta denetim yapıldığı, pano ile ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı, bu tarihten sonra pano üzerinde faili meçhul kişilerce hasar meydana getirildiği, bu nedenle belediye görevlilerinin olayda kusurlarının bulunmadığı belirtilmiştir." denildi.

İddianamede, kaymakamlıktan izin çıkmaması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve çocuğun babasınca İstanbul Bölge İdare Mahkemesine itirazda bulunulduğu, idare mahkemesinin itirazı değerlendirerek soruşturma izni verdiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında ölen çocuğu pano içerisinde gören iki tanığın ifadelerine yer verilen iddianamede, tanıkların, panonun bir kapağının yaklaşık 5 aydır olmadığı, diğer kapağının yamulmuş vaziyette açıkta durduğunu beyan ettikleri aktarıldı.

Tanıkların beyanları ve belediye çalışanlarınca düzenlenen tutanak içeriğinin çelişkili olduğu vurgulanan iddianamede, soruşturma kapsamında, elektrik mühendisi ve iş güvenliği uzmanı bilirkişi tarafından dosyaya sunulan raporda, belediye çalışanlarında herhangi bir kusur olmadığı yönünde tespitte bulunduğu ifade edildi.

İddianamede, dosyanın gönderildiği diğer iki kişilik bilirkişi heyetince hazırlanan raporda ise Çekmeköy Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürü Muhammet Bahadır Altuğ ve Yapım-Onarım Teknik Sorumlusu Miraç Çağrı Yegen'in kusurlu oldukları vurgulandı.

- "Elektrik panosunun günlük kontrolleri yapılmamış"

İddianamede, park içerisinde muhtelif yerlerde çocukların rahatlıkla panoya yaklaşmasına ya da içerisine girmesine engel olabilecek güvenlik sistemi tedbirlerinin alınmadığı belirtilerek, elektrik panosunun başlı başına parkın içerisinde bulunmaması, park dışında muhafaza altına alınması gerektiği kaydedildi. İddianamede, panonun günlük kontrollerinin yapılmadığının anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede, Çekmeköy Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürü Muhammet Bahadır Altuğ ve Yapım-Onarım Teknik Sorumlusu Miraç Çağrı Yegen'in "taksirle ölüme neden olma" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame gönderildiği Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:25
  1. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Çekmeköy
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  6. Miraç Çağrı Yegen
  7. Muhammet Bahadır Altuğ

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