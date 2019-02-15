Parkta cep telefonu gasbına gözaltı Samsun’da parkta bir kişinin cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen 15 yaşındaki çocuk, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun’da parkta bir kişinin cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen 15 yaşındaki çocuk, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Anneler Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki O.E., parkta karşılaştığı Irak uyruklu 13 yaşındaki M.M.’den para istedi. M.M.’nin para vermemesi üzerine cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen O.E. kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan O.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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