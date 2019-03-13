0553 313 94 23

Parkta bir genci 14 bıçak darbesi ile öldüren iki sanığa ayrı ayrı müebbet

Kayseri’de bir parkta 21 yaşındaki genci 14 bıçak darbesi ile öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan iki sanık hakkında mahkeme heyeti ‘kasten adam öldürme’ suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:22
Parkta bir genci 14 bıçak darbesi ile öldüren iki sanığa ayrı ayrı müebbet

Kayseri’de bir parkta 21 yaşındaki genci 14 bıçak darbesi ile öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan iki sanık hakkında mahkeme heyeti ‘kasten adam öldürme’ suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi. Hayatını kaybeden gencin annesi sanıklara, ‘Vücudunuz çürüsün’ diye bağırarak gözyaşlarına boğuldu.


10 Temmuz 2018’de Argıncık Camikebir Mahallesi 148. sokak üzerinde bulunan bir parkta meydana gelen olayda iki arkadaş A.A.B (21). ve S.K. (33) parkta araç içerisinde oturdukları esnada yanlarına gelen aynı mahallede oturan ve alkol aldıkları öğrenilen A.Ş. (37) ve Z.G. (36) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyünce tabanca ve bıçakla saldırdı. Çıkan kavgada tabanca ile yaralanan A.Ş. ile S.K. Şehir Hastanesi’ne, 14 bıçak darbesi ile yaralanan A.A.B. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ambulanslarla kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı A.A.B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, şüpheliler Z.G. ve A.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Z.G. ile A.Ş. ve hayatını kaybeden A.A.B.’nin annesi M.B. ve babası Ş.B. ile ve avukatları hazır bulundu. Olayda yaralanan mağdur S.K. ise duruşmaya katılmadı.


Tutuklu sanık A.Ş. önceki celse verdiği savunmasında olay tarihinde alkollü olduklarını söyleyerek, Z.G.’nin yanında bulunan bıçak ile A.A.B.’ye saldırdığını ifade etmiş, Z.G. ise alkolün etkisiyle ne yaptığını hatırlamadığını belirtmişti.


Savcı verdiği mütalaasını tekrarlayarak maktul A.A.B.’nin adli tıp kurumu ve otopsi raporlarında defalarca kez bıçaklanarak öldürüldüğünün sabit olduğu, her iki sanığın da eylem birliği içerisinde maktulü öldürdükleri gerekçesiyle ‘kasten adam öldürme’ suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca savcılık mütalaasında mağdur S.K.’ye yönelik sanık Z.G.’ye ‘kasten yaralama’ suçundan cezalandırılma talep edildi.


Karar verileceği uyarısı ile son sözleri sorulan her iki sanık da pişman olduklarını söylediler.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar Z.G. ve A.Ş.’ye ‘kasten adam öldürme’ suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ayrıca mağdur S.K.’ye yönelik sanık Z.G.’ye ‘kasten yaralama’ suçundan 9 ay, sanık A.Ş.’ye de ‘hakaret’ suçundan 4 ay 20 gün hapis cezası verildi.


Karar sonrası hayatını kaybeden A.A.B.’nin annesi M.B. sanıklara, ‘Vücudunuz çürüsün. Benim yavruma yaptığınızı yaşamadan ölmeyin’ diye bağırarak gözyaşlarına boğuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Assan Foods, Foodex Japan Fuarı'nda ilgi gördü
    1. Assan Foods, Foodex Japan Fuarı'nda..
    2. Kazdağları’nda kar, sahilde fırtına
    3. AK Parti Sözcüsü Çelik’ten "Mansur..
    4. Böbrek hastalığında ürkütücü rakam: 10..
    5. Didem Soydan hakkında takipsizlik kararı
    6. "Lezzet Arası" artık Bursa’da
    7. Başkan Aktaş: Hizmetçilik yapmaya..
    8. Ümmet Akın; Direklerden..
    9. PKK'lıların not defteri bulundu
    10. ANALİZ - Irak’ta ABD-İran rekabeti
    11. Tuna, Serdaroğlu Mahallesi’ni ziyaret..
    12. 59 yaşındaki atletten büyük başarı
    13. Anadolu Yıldızlar Ligi’nin şampiyonu..
    14. Üniversite öğrencileri bez çanta dikiyor
    15. "CHP'nin meseleyi sindirme..
    16. Çanakkale’de‘Akıllı Şehir’ vizyonu..
    17. Galatasaray’ın mart ayı divanı başladı
    18. İran'dan Suudi Arabistan'a "nükleer"..
    19. Sağlık Bakanlığı Van'a 7 ambulans..
    20. AK Partili Ahmet Aydın’dan Görmez’e..
    21. "Aleni şekilde terör odakları ile..
    22. Kocasinanlı çocuklar milli değerlerle..
    23. AK Parti sosyal medyada rekor kırdı!..
    24. Seçim yaklaştı: Akşener’den türbe..
    25. MHP’li Taşdoğan: Biz bu ülkede..
    26. Lice’de heyelan nedeniyle bozulan yol..
    27. İstiklal Marşı’nın kabulünün 98...
    28. AB'de sanayi üretimi ocakta arttı
    29. Soylu: Amerika da, Avrupa da söylüyor,..
    30. Sıfır Atık Projesi’ne 10 pilot okul..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!