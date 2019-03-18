Parkta başına saçma isabet eden görevli yaralandı

ADANA (AA) - Adana’da, çocuk parkında çim biçme görevlisi olarak çalışan kişi, başına isabet eden havalı tüfek saçması nedeniyle yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi’ndeki çocuk parkında çalışma arkadaşıyla çim biçen Ali Ekici, işini bitirdikten sonra malzemeleri araca yüklemek istedi. Bu sırada yere yığılan Ekici'nin başından kan aktığı görüldü. Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Ekici’nin başına havalı tüfek saçması isabet ettiği belirlendi. Polis, olayın failini bulmak için soruşturma başlattı.

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